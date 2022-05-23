百萬、千萬富翁是你？快找發票　1、2月期發票大獎還有7張未領

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）財政部表示，今年1、2月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有3張及4張未領，其中3張未領千萬大獎皆在高雄市開出，最低消費金額為新台幣76元，呼籲得主儘快現身。

今年3、4月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的1、2月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，還各有3張及4張未領獎，提醒民眾趕在7月5日之前完成兌領，以免成了過路財神。

財政部表示，1、2月期未領的特別獎（1000萬）發票共3張，且3張千萬發票的開出地點皆在高雄市；消費金額最小的一張是在高雄市前鎮區MLD台鋁生活商場，花76元購買食品。

消費金額次低的開在統一超商高雄市三民區皓東門市，花139元購買食品；另一張千萬中獎發票，則開在高雄市岡山區服飾行 「藍衣坊」，消費金額達7616元。

特獎（200萬元）未領中獎發票共4張，金額最低的是花65元在統一超商台南市安昌門市買菸品，另外3張消費金額都在百元以上，包含在屏東縣潮州鎮新生路上「屏東潮州阿倫燒冷冰 」開出的110元發票、統一超商台南市期建門市開出的125元食品發票，以及在蘋果公司App Store消費273元，購買第三方應用程式所開出的發票。

財政部表示，1、2月期統一發票特別獎中獎號碼「18927486」，特獎中獎號碼「82050976」，領獎期限至7月5日止，提醒民眾快找出發票並在期限內完成兌領，別跟財神爺擦身而過。

此外，1、2月期統一發票另有5張雲端發票專屬100萬元獎項未領獎，包含在台北市信義區「Netflix」花390元月費、「foodpanda」花368元、新北市三重區安慶街「新海瓦斯」天然氣費662元、新北市貢寮區興隆街的「統一超商」花654元買食品及香菸、「Uber Eats」外送費30元。