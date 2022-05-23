抗中莫里森將下台 矢板明夫：未來中澳關係改善不大

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲國會大選變天，艾班尼斯（Anthony Albanese）率勞工黨跩下現任總理莫里森（Scott Morrison）所率保守黨。日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，執政黨落敗在於對通貨膨脹、森林大火、防疫等問題反應緩慢引發民怨而非強硬抗中立場，預期新政府上台中澳關係改善幅度不大。
矢板明夫22日晚間於臉書撰文指出，莫里森為近年來「中國政策最為強硬的外國領導人之一」，其兩年來追溯冠肺炎源頭，對中國造成龐大壓力，且對來自中國的種種滲透具強烈戒心，出台許多「防中」政策。
矢板也點出中國官媒對執政黨落敗的「興高采烈」，並舉例中國網媒以「死硬的反華分子出局」為標題報導澳洲選局。
然而矢板認為，莫里森敗選並非因其對中國政策，而是「被通貨膨脹、森林大火、洪水、防疫、氣候變化等問題拖了後腿，因為執政黨的對應緩慢，引起民眾的不滿」。他也指出這是一次正常的政黨輪替，因自由黨執政近十年，「在內政問題上各種負面要素已經顯現」。
矢板分析，近幾年中國對外擴張的趨勢愈發明顯，特別是上個月中國和所羅門群島簽訂的安全協議，更對鄰國澳洲造成很大威脅，近六成澳洲國民對中國的擴張感到擔憂。
關於當前劣化的中澳關係在新政權上台後是否將得到改善，矢板認為會，「但應該不是很大」。他指出，艾班尼斯在競選中，一直努力和中國劃清界線，也多次強調將要繼承現政權的親美政策，並對參加美印日澳四方安全對話機制展現積極態度，所以預期新政府的對中國政策會在「戰術」層面而非「戰略」上做調整。
矢板也表明，中澳近年交惡主因「是習近平主導的對外擴張路線和戰狼外交」，只要中方不做出根本性的改變，中澳關係不會好。他更以中美關係為例，稱「對中強硬的川普換成了貌似好好先生的拜登，中美關係依然是以對立為主軸」。
此外，矢板也提及，本次大選中，澳洲近百萬的中國移民多數將選票投給勞工黨，僅管尚需數據印證，但若中國移民選票成澳洲政局「關鍵少數」，恐非好事，畢竟許多移民仍與母國仍有複雜關聯，投票意志恐受中國政府影響。