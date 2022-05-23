公督盟：台灣直轄市、縣市議員含候選人應定期申報財產資料並公告 呼籲立院儘速修法補漏洞

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣九合一選舉將在11月舉行，公督盟今(23)日表示，全台22縣市正、副議長，共有380位直轄市議員、532位縣市議員，卻一連爆發檢調偵辦縣政府涉貪圖利弊案等情事。令人擔憂，在民主政治中扮演重要角色的正、副議長職掌1.2兆全台縣市政府預算，亦有逾6成曾捲入或遭起訴刑事案件；呼籲立法院司法法制委員會應該儘速完成財產申報初審修法。

公民監督國會聯盟今(23)日以「年底議員選舉申報上網破局！斷絕黑金地方派系打假球！」為題舉行記者會並表示，經追查發現，根據《公職人員財產申報法》第6條規定部會首長、立法委員、直轄市長、縣（市）長，需定期申報財產並上網公告，但卻獨漏地方議會的議長、副議長、議員，這項漏未規定，導致同市不同調的詭異情況。

公督盟提到，條文要求市長、副市長的財產申報須依法上網公開，但議長、副議長、議員的財產卻未上網公開。不僅如此，也造成同屬民意代表的立法委員與地方議員候選人，出現標準不一致的狀況。

公督盟認為，立法院司法法制委員會應該儘速完成財產申報初審修法，直轄市、縣市議員候選人財產申報資料，應須由各地選委會於選前上網公告，目前司法法制委員會中，共有行政院、時代力量黨團、民眾黨黨團、劉世芳委員、邱臣遠委員、蘇治芬委員、羅致政委員、賴瑞隆委員、湯蕙禎委員、李昆澤委員、陳秀寳委員、莊瑞雄委員等各委員版本，尚未完成初審。

公督盟提到，今年底地方大選預計將會有近2000位候選人，投入直轄市、縣市議員的選舉，倘若候選人財產申報資料持續隱匿與不透明未上網公開，如何確保最終選舉不會所託非人?日前行政院也正式提出財產申報法的版本，回應公督盟的訴求，但無奈立法院司法法制委員會至今未完成初審，立法院法定會議日期將屆，為確保條文能於選前修法通過，適用於年底的地方大選。

公督盟再次強烈要求，立法院應在選舉前完成修法，適用於這次大選的議長、議員候選人，立院朝野黨團也不要有人阻擋，應盡快三讀通過，不要打修法假球，不該再放任黑金勢力肆虐地方，讓陽光實質照入地方議會。

公督盟說明，全台22縣市正、副議長，共有380位直轄市議員、532位縣市議員，每年皆要依法申報財產，地方政治看似將財產攤在陽光下接受檢驗，但卻一連爆發檢調偵辦縣政府涉貪圖利弊案、議員挪用助理費繳房貸、薪資以少報多等盜領情事，連縣長、直轄市議長都被檢調約談。

公督盟指出，令人擔憂地方正、副議長則職掌1.2兆全台縣市政府預算，在民主政治中扮演如此重要的角色，但是長期以來，相較中央選舉或直轄市首長，國人對地方政治的關注度卻不高，而主持議會、角色關鍵的議長們，更是涉入賄選、黑道的傳聞不斷，其中超過6成曾捲入或遭起訴刑事案件，包括樁腳買票、詐領公款，甚至回扣貪污。