紀念比特幣Pizza日！台灣必勝客聯名CoolBitX推出冷錢包組合　大吃美味比薩加碼抽加密貨幣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)必勝客與CoolBitX推出聯名冷錢包組合紀念「比特幣Pizza日」，可於全球前兩大NFT平台上交易。

必勝客於今年2月發行首款比薩NFT進軍元宇宙市場，現在攜手區塊鏈安全公司庫幣科技CoolBitX推出「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」，紀念「比特幣」首次實物交易－5月22日「比特幣Pizza日」。

「比特幣」首筆實務交易源自2010年5月22日，美國工程師Laszlo Hanyecz花1萬枚比特幣購買兩片比薩；此後，每年的5月22日便被訂為「比特幣Pizza日」，全球加密貨幣愛好者們都會在這一天購買比薩共同紀念這具有代表性的日子。

庫幣科技（CoolBitX）於2014年創立，此次和必勝客打造虛擬世界「冷」「熱」結合企劃，推出限量「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」，CoolWallet Pro冷錢包是全世界第一款「卡片型式」加密貨幣硬體冷錢包，也包含在全球兩大NFT交易平台「OpenSea」、「Rarible」買賣NFT。

如何獲得？

聯名冷錢包套裝組每組售價為159美金(約為新台幣4,718元)，自即日起至必勝客門市、官網或透過APP購買任一尺寸「雙層美式臘腸比薩」，並保留相關發票或購買證明，於必勝客FB粉專指定貼文留言，就有機會把「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包」及「Satoshi比特幣」帶回家，活動限量20組。

另外，於5月23日至6月19日於CoolWallet Pro週年慶活動網頁上，填寫表單許願CoolWallet新功能，庫幣科技將每週抽出10位幸運得主，各得10萬顆「Satoshi比特幣」（一顆Satoshi等於 0.00000001顆比特幣），及Pizza Hut比薩兌換券等禮物。

購買連結：https://www.coolwallet.io/zh-hant/product/coolwallet-pro-x-pizzahut/