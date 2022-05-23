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德國經濟辦事處：多數德商看好經濟前景 期盼台灣政府重視並解決缺乏技術員困境

德國工商總會針對全球92個分會於2022年3月28日至4月22日期間進行的調查，其中符合條件的250家企業中，有近20%的企業參與調查。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 10:07
照片來源：<a href="https://pixabay.com/es/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1846728">Pexels</a> 

照片來源：Pexels 

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）德國工商總會駐外分會（AHKs）對在台德商營運現況進行調查，結果顯示近一半的在台德商（49%）認為目前營運狀況良好，僅有7%的德商認為營運不佳；其中有近一半在台德商受技術性勞工的短缺而備受壓力，德國經濟辦事處期盼台灣政府能夠重視並解決這個困境。

德國經濟辦事處透過新聞稿表示，德國工商總會針對全球92個分會於2022年3月28日至4月22日期間進行的調查，其中符合條件的250家企業中，有近20%的企業參與調查。

據德國工商總會駐外分會（AHKs）對在台德商營運現況的調查結果顯示，近一半的在台德商（49%）認為目前營運狀況良好，僅有7%的德商認為營運不佳。相同的調查在韓國、中國與日本分別有43%、42%和36%的德商將目前營運狀況評為良好，與亞洲其他主要經濟體相比，台灣在商業滿意度方面獲得的評價最高，顯示德商看好台灣市場的穩定性，也在擴張營運方面抱有相當大的信心。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生表示，此調查符合德經處最新出版的《德商在台企業商業信心指數調查報告》結果，都顯示多數德商看好台灣經濟前景，引頸期盼營運成長。儘管德商對如日本及中國等其他亞洲主要市場的營運發展不盡樂觀，對台灣仍保強勢的信心。

相較於亞洲其他地區，德商看好其在台灣的商業活動及整體經濟趨勢，對台灣的投資意願也相對提高。超過36%的德商表示，將在未來一年內增加對台灣的投資，約有49%的德商維持原投資計畫，反之僅有14%的德商將減少或不投資。相較之下，在中國的德商有28%預計增加投資，韓國及日本則分別為22%和19%。

德國經濟辦事處：多數德商看好經濟前景 期盼台灣政府重視並解決缺乏技術員困境

圖片由德國經濟辦事處提供

德國企業對於投資台灣十分樂觀，也對台灣經濟成長充滿期待。詢問到對未來一年台灣經濟發展的評估時，超過四分之一（27%）的德商預期台灣經濟會持續成長，約51%的德商則預測成長率將維持在目前的水平。

然而，調查也顯現了德商對於現存及潛在危機的擔憂。俄羅斯入侵烏克蘭預計亦會影響在台德商的營運。70%的德商表示，能源、原料及初級產品成本的提高可能對其營運帶來負面影響，而高達68%的德商則受全球供應鏈中斷影響。

林百科指出，撇除全球局勢的考驗，他們發現有近一半的在台德商持續因技術性勞工的短缺備受壓力，這對其未來的經營構成嚴重的威脅。期盼台灣政府能夠重視並解決這個困境。德國經濟辦事處也十分樂意與政府合作，共同探討最佳解決方案、克服挑戰。

德國經濟辦事處：多數德商看好經濟前景 期盼台灣政府重視並解決缺乏技術員困境

圖片由德國經濟辦事處提供
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