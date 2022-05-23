【金曲33】演唱會陣容揭曉！JADE、宇宙人、壞特?te接棒登場嗨翻南台灣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《2022 GMA金曲國際音樂節》系列活動將於6月24日至26日在高雄舉行！「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」正式演出名單已於近日揭曉，包括JADE、Leo王、宇宙人、壞特?te等，自即日起開放售票。

今年金曲售票演唱會首度採取公開徵選的報名方式，共吸引近30組歌手及團體報名，再由含演唱會導演張文玲、KKLIVE副總經理蘇嘉威、音樂製作人鍾興民、樂評左光平及落日飛車主唱曾國宏5位專業評審挑選，並邀請瑞典音樂節策展人Peter Åstedt提供國際觀點參考。

《2022 GMA金曲國際音樂節》系列活動內容包括「音樂論壇」、「大師工作坊」、「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」、「商展交易中心」、「商務交流會」及「產學交流計畫」。

「金曲售票演唱會」近年來已安排將近20組歌手、團體參與海外音樂節的演出，獲得國際市場廣大的迴響與媒體的好評，今年也與日本 Tokyo International Music Market (TIMM)、瑞典 Future Echoes、菲律賓 Wanderland Art&Music Festival 等音樂節策略聯盟，持續地在海外市場展現台灣音樂人的才華與舞台演出魅力。

演唱會將於6月24日至26日在高雄後台 Backstage Live舉行，購票請洽KKTIX及全家FamiPort，活動詳情請上金曲活動官網查詢。

本活動的防疫配套措施，將依據疫情發展及中央流行疫情指揮中心之防疫指引進行嚴謹規劃，並滾動調整。