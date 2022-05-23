〈財經主筆室〉麥當勞其實是間地產公司 出售俄國業務或大賺一筆？

麥當勞最近新聞很多，台灣因航運問題補貨不及而出現薯條停售， 讓一大批麥粉崩潰外，最重要消息便是退出俄羅斯市場後， 麥當勞未來將出售俄國業務。俄羅斯業務佔麥當勞公司收入9%， 以及3%營業利潤，看似損失不算太少？但再仔細深究， 其實麥當勞是一家最會做地產的快餐公司， 或許出售俄國業務還可大賺一筆！

針對台灣薯條缺貨一事，台灣麥當勞公司日前已發聲明解釋， 主要是受到全球航運不穩，薯條到貨不及， 各餐廳日前於庫存售罄後，暫時停止供應薯條，從20日起業已陸續 恢復正常供應。

在俄羅斯營運了30多年之久，今年受到俄烏戰爭影響，麥當勞3月 仍宣布關閉其在俄羅斯全部850家餐廳、退出市場， 並啟動出售其俄羅斯業務的程序。麥當勞表示，目前正在尋求「 將其在俄羅斯的全部麥當勞餐廳出售給當地買家」，餐廳出售後， 新業者將無法再使用麥當勞的名稱、標誌、品牌或菜單。據統計， 在俄羅斯，麥當勞公司直接管理超過80%的連鎖店， 佔麥當勞公司收入的9%，以及3%的營業利潤， 麥當勞在俄國總共聘雇了6萬2,000名員工。

以將近10%的營業額來看，損失似乎不算太小， 但為何麥當勞出售其俄羅斯業務後，還可能會大賺一筆？ 為什麼有人會說麥當勞是家最會做地產的快餐公司呢？其實， 首先就得先來看看快餐界霸主的麥當勞，到底是靠什麼賺錢？

麥當勞也是家地產公司？這可能是商界裡公開的秘密。其實， 只需看看麥當勞最近這些年的財報裡就可以發現，「營收項目」 裡的「地產租金」(rents)赫然在列， 麥當勞的經營模式大都分為兩類，就是直營及特許經營 (加盟店)， 其中，加盟店就是創造營收的主力。

就以麥當勞2020年財報來看，直營收入為81.39億美元， 特許經營收入則達107.26億美元，尤其， 在美國加盟店收入比直營店更多出一倍。而加盟店營收細則中指出， 「特許餐廳營收」分三類，包括加盟費、特許權使用費及租金， 其中，租金收入是最高的，租金就是店面地租費用。財報數據顯示， 加盟費占比很小、特許使用費為38.3億美元，地租收入高達68 .4億美元，是前者的兩倍。

2019及2018年財報也幾乎差不多，2019年租金收入75 億美元、特許經營使用費41.1億美元，2018年租金收入70 .8億美元、特許使用費38.9億美元。據此估算， 租金這板塊幾乎貢獻55%的主營業務稅前利潤。 連續三年這部份收入在損益表中都占最大項目，若以這個角度來看， 麥當勞的主營業項目包括地產的說法，可是一點都沒錯， 門店租金收入真的是麥當勞盈利重要來源。

「麥當勞是一家地產公司」，麥當勞第一任總裁哈里·索恩本( Harry J.SONNEBORN)自己親自對外說過這句話。 在一次著名的演講中，哈里·索恩本就直言： 我們本質上不是一個食品生意，我們在做地產，賣漢堡只因租客（ 加盟商）可以賣它來交房租。

麥當勞向來是商圈繁榮與否的重要參考指標之一， 而麥當勞總部又掌握了對地段、經營的選擇權， 減低了來自地產市場的風險，還可因此獲得大量的現金流， 透過買地再抵押出去，他們又能夠建起新的麥當勞， 進行下一步的擴張。在美國以外的海外市場，麥當勞這種「 先買地再開店」的商業模式，還被肯德基、 必勝客等快消品牌如數複製。