〈財經主筆室〉麥當勞其實是間地產公司 出售俄國業務或大賺一筆？

麥當勞最近新聞很多，台灣因航運問題補貨不及而出現薯條停售，讓一大批麥粉崩潰外，最重要消息便是退出俄羅斯市場後，麥當勞未來將出售俄國業務。俄羅斯業務佔麥當勞公司收入9%，以及3%營業利潤，看似損失不算太少？但再仔細深究，其實麥當勞是一家最會做地產的快餐公司，或許出售俄國業務還可大賺一筆！
針對台灣薯條缺貨一事，台灣麥當勞公司日前已發聲明解釋，主要是受到全球航運不穩，薯條到貨不及，各餐廳日前於庫存售罄後，暫時停止供應薯條，從20日起業已陸續恢復正常供應。
在俄羅斯營運了30多年之久，今年受到俄烏戰爭影響，麥當勞3月仍宣布關閉其在俄羅斯全部850家餐廳、退出市場，並啟動出售其俄羅斯業務的程序。麥當勞表示，目前正在尋求「將其在俄羅斯的全部麥當勞餐廳出售給當地買家」，餐廳出售後，新業者將無法再使用麥當勞的名稱、標誌、品牌或菜單。據統計，在俄羅斯，麥當勞公司直接管理超過80%的連鎖店，佔麥當勞公司收入的9%，以及3%的營業利潤，麥當勞在俄國總共聘雇了6萬2,000名員工。
以將近10%的營業額來看，損失似乎不算太小，但為何麥當勞出售其俄羅斯業務後，還可能會大賺一筆？為什麼有人會說麥當勞是家最會做地產的快餐公司呢？其實，首先就得先來看看快餐界霸主的麥當勞，到底是靠什麼賺錢？
麥當勞也是家地產公司？這可能是商界裡公開的秘密。其實，只需看看麥當勞最近這些年的財報裡就可以發現，「營收項目」裡的「地產租金」(rents)赫然在列，麥當勞的經營模式大都分為兩類，就是直營及特許經營 (加盟店)，其中，加盟店就是創造營收的主力。
就以麥當勞2020年財報來看，直營收入為81.39億美元，特許經營收入則達107.26億美元，尤其，在美國加盟店收入比直營店更多出一倍。而加盟店營收細則中指出，「特許餐廳營收」分三類，包括加盟費、特許權使用費及租金，其中，租金收入是最高的，租金就是店面地租費用。財報數據顯示，加盟費占比很小、特許使用費為38.3億美元，地租收入高達68.4億美元，是前者的兩倍。
2019及2018年財報也幾乎差不多，2019年租金收入75億美元、特許經營使用費41.1億美元，2018年租金收入70.8億美元、特許使用費38.9億美元。據此估算，租金這板塊幾乎貢獻55%的主營業務稅前利潤。連續三年這部份收入在損益表中都占最大項目，若以這個角度來看，麥當勞的主營業項目包括地產的說法，可是一點都沒錯，門店租金收入真的是麥當勞盈利重要來源。
「麥當勞是一家地產公司」，麥當勞第一任總裁哈里·索恩本(Harry J.SONNEBORN)自己親自對外說過這句話。在一次著名的演講中，哈里·索恩本就直言：我們本質上不是一個食品生意，我們在做地產，賣漢堡只因租客（加盟商）可以賣它來交房租。
麥當勞向來是商圈繁榮與否的重要參考指標之一，而麥當勞總部又掌握了對地段、經營的選擇權，減低了來自地產市場的風險，還可因此獲得大量的現金流，透過買地再抵押出去，他們又能夠建起新的麥當勞，進行下一步的擴張。在美國以外的海外市場，麥當勞這種「先買地再開店」的商業模式，還被肯德基、必勝客等快消品牌如數複製。