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台灣未入亞太經濟架構 外交部：鄧振中與戴琪將會晤

儘管未被納入亞太經濟架構，台美正在尋求建構深化雙邊經濟夥伴關係的機制，涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 09:20
台灣未被納入「印太經濟架構」（IPEF），外交部強調台美經貿關係前景依然樂觀。（圖／台灣英文新聞）

台灣未被納入「印太經濟架構」（IPEF），外交部強調台美經貿關係前景依然樂觀。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日受訪時表示，台灣將不會成為「印太經濟架構」（IPEF）首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

外交部對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾，並指出台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF的資格。美國會參、眾兩院的跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，且美國務卿布林肯 （ Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門。因此，我國政府未來仍將持續積極爭取參與。

外交部也表示，如同蘇利文國安顧問所言，台美正在尋求建構深化雙邊經濟夥伴關係的機制。這將會是一個涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題的前瞻性機制，可望為印太地區的經貿環境建立高標準，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

外交部進一步說明，目前台美雙方經貿團隊正在積極討論，我國行政院政務委員鄧振中及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也計畫在未來數週再度會晤，外交部仍樂觀看待台美經貿關係的前景，期待很快可以看到雙邊經貿關係步入嶄新的階段。
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外交部
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戴琪
台美經關係

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更新時間 : 2022-05-23 09:40 GMT+08:00

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