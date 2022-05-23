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滯留鋒徘徊！吳德榮：台灣進入梅雨旺盛期　24日起慎防劇烈天氣

吳德榮：最新模式模擬顯示，24日至28日「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 09:19
圖片來源：<a href="https://www.facebook.com/CWB.TW" target="_blank">報天氣 - 中央氣象局</a>

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）受滯留鋒面排徊，氣象專家吳德榮表示，今(23)日中南部午後有局部雷陣雨；24日至28日鋒面及西南季風逐漸增強，各地進入梅雨旺盛期，各地將有局部陣雨或雷雨的機率，應留意劇烈天氣，29日至30日鋒面北移，天氣暖濕。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，23日「滯留鋒」結構鬆散，各地轉有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮說，今日各區平地氣溫，北部20至26度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至31度。

吳德榮還說，最新模式模擬顯示，24日至28日「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大。

吳德榮提醒，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的「致災性」降雨；期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮根據最新歐洲模式模擬顯示並表示，29、30日「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面中南部易有對流發展，背風面北部、東半部則天氣炎熱。

吳德榮說，5月31日、6月1日「滯留鋒」結構減弱，再度靠近台灣。不過期末3天已是科技的極限，故各國模式模擬有不小的差異，需持續觀察。
梅雨季
劇烈天氣

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