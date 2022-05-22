澳洲新總理勞工黨艾班尼斯　將參加東京四方安全對話

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 澳洲勞工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）在聯邦大選擊敗執政近10年的保守派政府，成為新任澳洲總理。

現年59歲的艾班尼斯表示，他將於23日宣誓就任澳洲第31任總理，他將促進澳洲人民團結，翌日參加在東京舉辦的四方安全對話（Quad），屆時將和美國總統拜登（Joe Biden），以及日本首相與印度總理會面。

艾班尼斯說，此次大選充分說明這個國家的偉大，今晚站在你們面前的澳洲總理，是由領有殘疾養老金的單親媽媽撫養，並在Camperdown的公營住宅長大，每個父母都希望為下一代提供比他們擁有的更多的東西。「我媽媽夢想著讓我過上更好的生活。我希望我的人生旅程能激勵澳洲人追夢。」

即將下台的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的主要選舉議題為索羅門和中國簽署安全協定，西方擔心索羅門將成為中國軍方在太平洋的門戶，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）透過聲明稿中表示，他和他的國家「仍然是澳洲堅定友人和首選的發展夥伴」。

美國總統拜登今日致電恭賀即將上任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），白宮發表聲明道賀，「拜登重申美國對美澳同盟的堅定承諾，以及他打算與新政府密切合作，使其更加強大。」

外交部21日晚間以新聞稿表示，台灣與澳洲為共享自由、民主、人權及法治等普世價值的理念相近夥伴，澳洲近年持續支持台灣參與世界衞生組織（WHO）等國際組織，強調維持台海和平穩定的重要性。台澳互為重要經貿夥伴，在貿易、投資、潔淨能源、科技、教育、文化、農業等相關領域合作交流日益密切，近年雙邊關係各項實質進展有目共睹。