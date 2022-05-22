【台灣累計12名兒童重症　含5例併發腦炎】羅一鈞：8大前驅症狀應立刻就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內這兩日接連出現兒童確診重症腦炎個案，甚至出現一名1歲童成最小案例。指揮中心與專家今（22）日公布8大前驅症狀，包含意識不佳、肌躍型抽搐，家長應多注意，發現症狀立刻就醫。

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會公布，國內新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症病例，其中2人出現腦炎症狀，截至今累計12名兒童重症，其中5例染疫合併腦炎症狀，包含4人介於1至4歲之間，1人為10歲個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，近期兒童重症併發腦炎人數增加，指揮中心昨天與專家制定「兒童急性腦炎的臨床處置指引」，會後列出8大重症前驅症狀，提醒家長留意。8大重症前驅症狀包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等。

羅一鈞說明，當體溫超過41度就代表中樞神經系統的體溫中樞已經失常，可能有腦炎的情況發生；持續意識不佳、持續昏睡可能會有出現幻覺的情形，特別常發生在大小孩童身上；肌躍型抽搐是不自主肌肉抽動的情形，常發生在腿部。最後，在步態不穩方面也代表有侵犯到中樞神經的可能。

羅一鈞提醒，若家中有確診兒童，家長觀察到兒童出現上述任何一項症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療，可打119或請親友開車幫忙送醫。

另外，昨天下午舉辦「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」線上直播研討會，討論「兒童神經急性照護重點」，包含顱內壓升高照護、新冠腦炎感染與免疫相關治療、癲癇發作控制，有興趣的民眾可掃描QR code來觀看存檔影片。