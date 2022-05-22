「快篩陽＝確診」全民適用？台灣指揮中心：最快下週開放

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，最快下週開放全民適用家用快篩檢測陽性，再經醫師診斷後便確診，且只要符合口服抗病毒藥物適應症，都可由醫師直接開立藥物。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，明（23）日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，外界關心何時擴及至全民，中央流行疫情指揮中心今表示最快下週開放。

陳時中下午在疫情記者會中表示，針對抗病毒口服藥物適應症之事，已召集專家學者做最新確認，預計下週有機會開放全民適用「快篩陽＝確診」，確診後只要符合適用條件，將可開立口服抗病毒藥物。

據統計，昨（21）日共開立2830人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥，其中輝瑞Paxlovid共2420人份、默沙東莫納皮拉韋410人份，今年以來累計開立3萬2981人份，包括2萬6189人份Paxlovid及6792人份莫納皮拉韋。

陳時中說，昨天用藥減少，研判與適逢假日有關，強調不論是重症使用的瑞德西韋以及預防重症的兩款口服抗病毒藥物都非常充足，中央配送地方的瑞德西韋有4萬多劑、莫納皮拉韋2.4萬多人份，Paxlovid則有32萬多人份，未來會依據使用量調配，讓供應藥物的點多，以方便民眾領藥。