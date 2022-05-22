拜登亞洲行首站韓國　對北韓喊話：願支援疫苗　協助對抗新冠肺炎

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）拜登的亞洲行於19日展開，第一站先前往新總統剛上任的韓國，面對尹錫悅政權採取強硬立場面對北韓，美國除同意進一步強化兩國的聯合軍事演習外，也藉機對北韓喊話，表示美國願意提供疫苗，協助解決北韓的新冠肺炎疫情，不過目前仍未獲北韓回應。

事實上，自新冠肺炎爆發以後，北韓第一時間關閉了邊界，即使如此，專家仍認為病毒早已悄悄入境並擴散，根據北韓官煤〈朝鮮中央電視台〉的報導，大約有250萬人出現發燒的症狀，當局宣布全面封鎖以處理疫情。

由於北韓至今仍舊拒絕外界所有的醫療援助，包括疫苗在內，在此之前，北韓政府拒絕了世界衛生組織等機構發起的嚴重特殊傳染性肺炎疫苗實施計劃（Covax）與南韓政府的疫苗支援提議，並向聯合國「建議」把超過300萬劑疫苗送至別處。

因此在全球各國都已大量接種疫苗後，北韓仍處於疫苗接種人口極少的窘境，這也讓疫情迅速擴散，醫療機構無法負擔，這讓北韓只能訴諸「傳統療法」以及普通的止痛藥及抗生素。

北韓勞動黨中央委員會的黨報〈勞動新聞〉建議，輕症者可以自行服用由薑、忍苳等植物泡的藥草茶，以舒緩病毒所帶來的喉嚨痛、咳嗽等症狀並避免脫水，除此之外，報紙也建議人民早晚用鹽水漱口，為此還特地輸送了一千公噸的鹽巴到首都平壤。

面對北韓似乎緊急的狀況，拜登指出，美國願意提供疫苗，並向金正恩本人喊話，表示只要他「真誠且認真」，願意見面並討論與兩國密切相關的議題。

只是自從2020年金正恩公開質疑是否需要與美國保持「牽手的關係」後，兩國的互動就持續冷凍至今，面對南韓政府轉為強硬、美國同意在必要時於韓國部署武器的新局勢，北韓是否會買單，仍是個未知數。