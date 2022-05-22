台灣5/22新增79,441例確診、53例死亡個案　新北、桃園單日確診最多皆破萬

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今日新增79,441例本土病例，53例死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。



指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計10,270,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,946,704例排除)，其中1,320,371例確診，分別為12,523例境外移入，1,307,794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,396例COVID-19死亡病例，其中1,381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、臺北市443例、基隆市72例、桃園市40例、臺中市33例、彰化縣29例、高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。