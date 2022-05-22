電音三太子、僑胞現身日內瓦挺台入世衛遊行　蔡英文：台灣需要WHA WHA也需要台灣

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）蔡英文總統今（22）日凌晨以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動臺灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞，感謝鄉親在第一線為臺灣發聲，並強調，積極貢獻國際醫療公衛的臺灣，不應該被排除在WHA外；臺灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。「臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣」。

世界衛生大會（WHA）登場前夕，瑞士、法國、美國、愛爾蘭、瑞典、匈牙利等逾8個國家的台僑協會、超過150位僑胞於２１日齊聚世衛大會舉辦地點瑞士日內瓦萬國宮（Palais des Nations）前，共同為台灣發聲。

台僑上午10時從聯合國歐洲總部萬國宮前代表人類對和平嚮往的「三腳椅」（Broken chair）開始，步行1個半小時，最後抵達白朗峰碼頭，台灣電音三太子驚喜現身聯合國歐洲總部前，與旅居10國、150位台僑一同遊行。

此外，率領台灣行動團的衛福部政務次長李麗芬和立委視導團也於同日抵達日內瓦。李麗芬抵達時不接受訪問，僅簡短向記者表示，會盡量爭取與友邦的雙邊會談，也會跟所有友好國家爭取對談機會。

針對「海外僑界赴日內瓦聲援推動臺灣參與世界衛生大會（WHA）活動」，蔡英文總統以錄影方式，感謝鄉親在第一線為臺灣發聲。蔡總統致詞表示，過去2年多來，全球面對疫情挑戰，更凸顯了健康防疫不該有國界。非常感謝鄉親，在今年WHA期間，特地從歐洲、美國、台灣各地，到日內瓦舉辦活動，在第一線為台灣發聲。

蔡總統說，台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這2年多來，台灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家；鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗。這些作為都充分展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神。

蔡總統表示，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

她說，去年，包括美國、日本，超過40個國家以及歐盟，以多元方式表達支持台灣參與WHA。

蔡總統說，這股來自國際社會的支持聲浪，應該被正視。台灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。尤其，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，台灣的參與是不可或缺。

蔡總統並說，感謝各位鄉親為台灣站出來，為台灣努力爭取權利，政府會繼續讓全世界聽到台灣的聲音。台灣需要WHA，WHA也需要台灣，大家一起努力。