猴痘病毒擴散至中東　台灣疾管署籲3症狀提高警覺

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）5月初以來北美和歐洲出現數起猴痘病例，目前歐洲已確認100多起感染病例，依據世界衛生組織(WHO)資料顯示病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

位在中東的以色列21日通報境內確診感染猴痘病毒首例，據外電報導，個案為一名自西歐返國的一名30歲男子，患者自述在海外曾與猴痘患者接觸，臨床採樣已送往檢驗，那名男子的病情溫和，目前在醫院隔離中。

在歐洲方面，瑞士衛生官員21日通報境內感染猴痘病毒首例，是一名伯恩邦（Berne）居民，他也是在海外接觸到病毒。至於前一天傳出疫情的德國和荷蘭，則出現更多感染案例。

我國疾管署指出，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，症狀包括臉部和手掌或腳底發疹、結痂、發燒、肌肉疼痛及發冷。。過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。

若與猴痘患者長期面對面接觸，可透過呼吸微粒飛沫感染，因此醫護人員、家人和其他與患者有密切接觸機會的人，有較高的感染風險。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

● 猴痘如何傳染？

猴痘從動物傳人的病例，可由人類直接接觸染病動物的血液、體液及皮膚或黏膜病變而感染。至於猴痘人傳人，則可透過密切接觸患者的呼吸道分泌物或皮膚病變以及最近被病毒汙染的物體，而遭到感染。

● 猴痘致死率高嗎？

通常情況下，猴痘是自限性疾病，症狀持續2至4週後就會痊癒。

重症較普遍出現在兒童身上，並與暴露在病毒下程度、患者健康情況及併發症性質有關。

猴痘的致死率不一，在所有記錄的感染病例中，致死率維持介於0%至10%。

● 猴痘如何治療？

猴痘並無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%。不過，由於天花已在全球絕跡，因此這種疫苗現在的接種管道有限。

流行病學家暨衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示：「好消息是，天花疫苗對猴痘的防護效果佳。壞消息是，45歲以下人口大多數沒接種過天花疫苗。」