〈時評〉內外交迫 政府宜速推紓困、維持貨幣寬鬆政策

新冠肺炎嚴重衝擊台灣經濟，尤其內需市場，勞動部統計，迄本（5）月16日，已有2369家企業實施無薪假，15013人受影響，目前情勢看來，後續影響層面持續擴大。

中國又封城鎖國防疫，不少台商斷鏈，第二季營收料將不如預期，國內不動產景氣提前冷凍，央行宜考慮續採貨幣寬鬆政策，政府亦應速推紓困政策，防止經濟惡化。

摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學資深研究員Stephen Roach認為，美國經濟正陷入二戰以來，最嚴重的衰退，希望可以渡過難關，但預計接下來兩季，股市恐怕會見到二戰以來最大的跌幅。他認為，失業率急劇上升，將加劇消費的下降，復甦可能非常短暫。對中小企業造成的損失時間越長，重建新商業模式越困難。

經濟學人最近調查發現，5月11日通膨指數顯示，4月份物價水準仍比去年同期增加8.3%，英國、加拿大、德國、澳洲、法國、南韓、西班牙、義大利等各經濟體，同樣受到通膨壓力。全球通膨壓力大，經濟不景氣嚴重，當然影響台灣經濟。

再加上這一波疫情衝擊台灣快又急，商業總會公佈的調查數據指出，4、5月內需市場，包括餐飲、旅館、遊覽車、百貨、商圈、會展、旅行社皆遭受影響。其中餐飲部分，業績滑落4至7成，旅館業退房率激增，達5至6成，觀光風景區旅館業績減少8至9成更多。

遊覽車包括交通車平均下跌8成，業者現在面臨貸款還不出本息壓力，亟待政府協調，延長還款期限，防止影響業者生計。各大商圈5月業績普遍減少5成，由於內需產業從業員工達817萬人，預料短期內衝擊將持續加重，影響不容小覷，政府應積極推出紓困措施，防止內需產業不景氣影響持續擴散。

另外在中國各大城市，上海、蘇州等地，因為疫情封城，後遺症不小，台商被迫工、停產，台商包括半導體、印刷電路板、面板、筆電零組件、資通訊、機械、汽車等，都受到衝擊，影響台灣外銷訂單動能，預計最快也要6月才能陸續完成復工。上市櫃公司台商業績受到影響不小，經濟部應積極掌握衝擊情況。

央行因全球通膨嚴重，已於3月升息一碼，並考慮6月繼續調整貨幣政策，以因應國際經濟金融情勢變化，尤其是不動產近年大漲，影響國計民生，又考慮推出第5波信用管制措施，然而不動產現況是房市交易快速反轉，4個月內賣單激增4成，全台委售案件多達28萬筆，房市提前衰退，恐將造成拉動內需景氣的火車頭提前熄火。

至於股市方面，資金動能快速萎縮，去年每日成交值可達4千億元以上，今年3月以來，平均日成交值很難超過3千億元，大盤指數下挫近2千點，外資去年全年度賣超台股4539億元，今年迄今賣超已達7千億元，對台股造成不小影響，而且匯款壓力使新台幣兌美元匯率挫低近30元，也影響經濟穩定。

國際通膨嚴重，台灣亦受影響，然而，以4月為例，美國消費者物價指數（CPI）高達8.3%，台灣同期CPI為3.8%，雖然也創近期新高，然與美國相比，差距太大，而且台灣經濟規模小，屬於淺碟式經濟規模，貨幣政策影響層面既快又猛，央行已於3月調升利息一碼，6月第2季理監事會議是否適合再升息，宜再審慎考慮。

當前國際政經情勢異常複雜，國內疫情持續蔓延，挑戰極大，政府應儘速推出紓困措施，穩定經濟，並採取民生物資如食品、能源、原物料等進口關稅，持續機動減免，以穩定物價，並穩定新台幣匯率，防止加重通膨壓力，以共渡難關。