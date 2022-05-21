王朝大酒店 推「1922守護家人住房優惠」

在此疫情高峰階段，王朝大酒店與您一同攜手守護家人，將溫暖的家留給需要安心休養的家人，歡迎須配合政府居家防疫政策的家屬入住，並提供住宿豪華客房3晚，每晚平均只需$1,922含稅與服務費的超低住房優惠價，再贈防疫快篩組，為國人健康安全的照護盡一份心力。

王朝大酒店總經理孫至堅表示，在近期疫情高峰期間，許多同住家人的居家環境無法符合政府的政策，酒店全館員工為防疫再次提供努力與貢獻，特別以防疫專線1922為名，推出連住3晚每晚平均1,922元的超值住宿優惠，再送防疫快篩組，讓居家隔離的家人安心留在熟悉的家裏，家屬們也更輕鬆、安心的在高規格消毒清潔的酒店入住。

孫至堅總經理進一步說明，為自己國人的健康安全照顧盡一份心力的同時，酒店全體員工每日量體溫兩次、定期自主快篩，照護員工們的健康安全。酒店全館員工就過去嚴密的防疫經驗，比照臺北市政府衛生局檢疫客房清消流程規定，客房在使用後會進行高規格的防疫消毒清潔，以確保賓客與員工的衛生安全。

為保障員工健康安全，房務員在進行消毒清潔前，須穿著防護衣，再進行客房消毒清潔程序。首先，使用專業消毒機及藥劑消毒，消毒後靜置3小時，再以專業消毒藥劑進行客房、出風口、桌面、燈飾、平台、家具等全部設備的擦拭消毒，浴室部分依規定比例之稀釋漂白水進行清潔消毒，客房全面消毒清潔後，再靜置至少24小時以上，才會開放使用，讓賓客住得安心、舒心。

王朝大酒店「1922守護家人住房優惠」自即日起到6月30日，豪華客房連續住宿3晚，享超低優惠價每晚平均只需$1,922元，含稅與服務費，贈送防疫快篩組乙組，含家用快篩試劑乙支、75%酒精噴霧乾洗手劑(含茶樹精油) 60ml乙瓶、口罩三個、馬鞭草濕紙巾1包。預訂尊爵客房、三人房、家庭房，加碼升等陽台房，每日限量2間。

1922守護家人住房優惠僅接受電話與email預訂：訂房中心(02)2719-7199，Email：rsvn@sunworlddynasty.com.tw ，優惠詳情請參考官網