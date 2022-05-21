與疫共存 台南大員皇冠假日酒店多元住房優惠

隨著新冠病毒社區化流感化，防疫政策開始鬆綁，5/17起中央流行疫情指揮中心公布，打完三劑快篩陰性即可免隔離，可以降低國人生活上的不便。搶救國旅大作戰，台南大員皇冠假日酒店推出多項優惠住房，「旅遊同業優惠」每房3,600元起、「媽咪樂假期」每房3,999元起、「汪汪艦長航海趣」每房4,799元起、「水上遊府城」每房5,150元起、「甜蜜FUN輕鬆」每房5,180元起，多元的住房優惠，皆能滿足不同旅遊需求的您。

疫情新聞天天放送、上班苦悶心情好煩、待辦事項多又雜、職場邊緣人心事誰能懂？是該勇敢放下一切煩惱，給自己放個假，來一趟說走就走的旅行吧！台南大員皇冠假日酒店推出多元住宿優惠，犒賞媽咪、旅遊同業、還是情侶、朋友、親子等，台南的宜人氣候，最適合安排放空紓壓的旅行。

即日起至2022年6月5日「媽咪樂假期」三天兩夜，每房晚3,999元起，需連續入住2晚。含2日元素自助式早餐，享優悅會積分，須3天前預訂、7天前享免費取消。即日起至2022年6月30日「旅遊同業獨享優惠」住房專案，平日（週日至週五）期間入住，雙人房3,600元起、四人房5,200 元起，含翌日自助式早餐。此專案適用對象為旅行社員工、飯店員工、航空業人員，辦理入住時，需出示本人身分證件及公司員工證或名片，可享優悅會積分，每日限量5間，每人每次最多可預訂2間，亦不得與其他優惠並用，且不適用於週六、6/3-6/4及6間以上之團體。

「汪汪艦長航海趣」住房專案，每房4,799元起，含翌日早餐與門票2張。台南知名景點「安平定情碼頭德陽艦」園區有可愛的汪汪艦長帶著一群超萌汪汪水手登上德陽艦，要來一場刺激的航海大冒險。「快樂出航 水上遊府城」住房專案，每房5,150元起，含翌日早餐與平底船票2張(河樂廣場往返航線)。搭上平底船，欣賞台南這座城市光影變化與水岸風情別具獨特。適合閨蜜、情侶，還是夫妻，春遊台南，享受一場按摩放鬆與浪漫午茶的約會的「甜蜜FUN輕鬆」每房5,180元起，含翌日自助式早餐2客、289吧漫漫點午茶組2客、按摩吧2人。美好的午茶與按摩，徹底解除疲累的身心，給您滿滿活力。以上專案皆須另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線06-3911858。