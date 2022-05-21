〈時評〉提名張善政 反浮現朱韓競爭

國民黨中央提名行政院前院長張善政參選桃園市長，不僅引發地方反彈聲浪，甚至對於前高雄市長韓國瑜扮演的角色，演變為國民黨主席朱立倫和韓國瑜陣營各說各話，這顯示朱韓之間的競合問題，將成為國民黨的最大矛盾。

國民黨宣布徵召張善政後，早已表態參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲批評黨中央的做法令人不解，積極爭取提名的前台北市議員羅智強同樣表示錯愕；桃園市議長邱奕勝更馬上退出多個國民黨群組，表達最直接的抗議。

不僅地方反彈外，現在連徵召過程都像羅生門。根據國民黨中央透露，朱立倫和韓國瑜曾在4月會面，兩人達成推舉張善政參選桃園市長的共識，韓國瑜並且在後來扮演勸進的角色。

不過，這個說法卻未獲得韓國瑜的證實。相反地，在黨中央宣布徵召張善政當天，韓國瑜在臉書上暗批黨中央說，他沒有公職，身為黨的一員，他尊重黨的提名作業，但希望黨中央在提名過程能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。

第二天，韓國瑜前幕僚、前高雄市新聞局長王淺秋更在主持的節目中批評，韓國瑜前一天才被朱立倫告知張善政要被徵召，這樣能叫推手？這是朱立倫找人一起背鍋，朱立倫應該「自己的鍋自己扛」。

會出現說法不一樣的情況，有可能是朱立倫確實未告知，也可能是韓國瑜在知情的狀況下，發現黨內出現反彈聲浪，所以又縮了回去，但不論是哪一種，都代表國民黨所面臨的問題。

若是朱立倫未告知韓國瑜，意味著朱立倫個人威望在黨內明顯不足，才會要藉由韓國瑜的招牌，安撫深藍的支持者；更重要的是，朱立倫想要拉韓國輸幫忙背書，因為至目前為止，韓國瑜仍是朱立倫爭取國民黨提名參選統的最大競爭者，朱立倫必須為縣市長選舉不利而負責時，韓國瑜將成為最大獲利者，因此，必須讓韓一起扛鍋。

韓國瑜若是知情，在這一局提名上摻上一腳，目的是想搭順風車，證明自己在黨內仍能發揮一定的作用，而且張善政若能選上，韓可以記上功勞一筆，但若是選輸，多數責任仍是落在參選人和國民黨主席身上；然而，卻因為發現黨內反彈聲浪過大，朱立倫根本沒有協調好其他競爭者，為了避免被攻訐，損及羽翼，只好趕緊撇清關係。

不管真相為何，這都透露國民黨內部矛盾，朱立倫和韓國瑜仍處於既競爭又合作的狀態，但兩人都只想大位，卻又不想承擔責任，缺乏團結的國民黨，各懷鬼胎。