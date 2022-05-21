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【當水牛必須吹冷氣】當極端成為常態 印度作物在40度高溫掙扎求生

印度宣布禁止小麥出口，加劇全球糧荒

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/21 16:23
印度新德里一隻松鼠鑽進瓦罐喝水（圖／美聯社）

印度新德里一隻松鼠鑽進瓦罐喝水（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球暖化的苦果正在各地糧倉一一浮現，印度熱浪來得太早，農民、耕牛、作物都難敵高溫危害，各地歉收，當局宣布禁止小麥出口，而極端天氣恐怕已不再是偶發事件。

根據衛報，印度3月起遭異常熱浪襲擊，比往常早到2個月，且部分地區自1月起就無降雨，在平均攝氏40度的高溫下，人畜暴露在熱衰竭風險中，連牛棚都不得不裝上冷氣，讓水牛降溫。作物萎靡，小麥收成慘跌5成，農民揹債苦撐，若天氣再如此炎熱，恐怕只能賣地求生。

農民是氣候變遷的第一線受害者，在惡劣天候條件下，印度農人苦無調適對策，續採火耕方式，準備下一輪農作，如此又使空汙惡化，成了惡性循環。此外，水資源已告急，許多農人還是咬牙堅持種植亟需灌溉的水稻，畢竟這是唯一能賣出好價錢的作物，生計堪虞。

不只鄉村地區遭受史無前例的熱浪壓頂，首都德里上周末也出現破紀錄的49度高溫。農害慘重，當局宣布小麥出口禁令，確保國內糧食安全，但對全球而言卻加劇了糧食危機。

俄國與烏克蘭合計占了全球1/3小麥出口，戰禍綿延導致供應失序，各國不得不將目光轉向全球第二大小麥出口國印度。原本印度政府也掛保證，會扛起供應的擔子，不料小麥供應量跌到了13年來低點，再加上民間交易商囤貨，致小麥價格數周內飆升了40%，於是祭出出口限制。指望印度補上糧食缺口的希望，就此落空。

就在印度宣布禁出口翌日，全球小麥價格應聲上漲了6%。德國農業部長憂，若各國紛紛跟進關閉出口，世界將面臨更嚴峻的缺糧危機。此一發展迫使世人再次直視地球暖化衝擊。CNBC報導，本周出爐的一份報告指，北印度與巴基斯坦現正面臨的極端事件，發生的機率是過去的一百倍，而過去每三個世紀才會出現的極度高溫，未來恐怕每三年就會降臨大地，帶來大旱。

延伸閱讀：
4月就飆45度高溫　印度異常熱浪挑戰人類終極生存力
印度
大旱
高溫
暖化
氣候變遷
水資源
小麥
作物
歉收

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更新時間 : 2022-05-21 16:37 GMT+08:00

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