IPEF前夕台美經貿代表會談「具指標意義」 知情人士：為印太地區經貿環境建立高標準

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導) 行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日在泰國曼谷召開的「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，知情人士將這場會談結果形容是兩方共同為印太地區的經貿環境建立高標準，在印太經濟架構啓動前夕，別具指標意義。

拜登5月20日抵達南韓，為亞洲行開啓序幕，24日預計在日本召開由美國主導的區域多邊經濟建制-「印太經濟架構 (Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）」-領袖峰會暨啓動儀式，擴大美國在東亞的戰略參與，藉此拉攏印太區域的國家以抗衡中國的政經影響力。2021年10月，拜登在「東亞峰會」上首度拋出該構想，作為未來推動印太區域經濟政策的平台，聚焦關鍵領域上的公平貿易、供應鏈韌性、以及基礎建設、乾淨能源與減碳工作上的合作；近幾月台灣也積極表達參與的意願。

台灣雖尚未能參與該建制，但就在印太經濟架構峰會舉行前夕，美國參院兩黨外交領袖聯合50位參議員致函拜登，籲把美國長年重要貿易夥伴台灣納入印太經濟架構，接著20日鄧振中與美國貿易代表戴琪藉APEC貿易部長舉行的機會進行個別會談，知情人士分析，這場會談傳遞正向訊息，可望為台美雙邊貿易互動機制展開新頁。

知情人士分析說道，台灣雖尚未能正式參與IPEF平台，但鄧振中與戴琪20日的雙邊會談實質上已具有IPEF內涵，包括雙方同意擴大供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等領域的合作。尤其有關勞動及環境等領域，更是拜登政府所積極推動的議題。

知情人士將這場會談結果形容是兩方共同為印太地區的經貿環境建立高標準，具指標意義，甚至有可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達成具體成果。此舉不僅有助提升台灣的長期競爭力與經濟永續成長，也將在區域與全球經貿領域扮演領導地位，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

台灣方面正積極籌備參加今年6月「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會，鄧振中政務委員與戴琪貿易代表數週後再度會晤，以利雙方談判團隊的後續經貿對談。

外交部21日也針對台美經貿代表會談結果發表看法，表示樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩位首長數週後再度會晤。

外交部發言人歐江安說，自從拜登政府上任以來，台美經貿關係發展更加緊密，不僅在去年重啟停滯多年的TIFA會談，與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及戴琪貿易代表等美國經貿首長更頻繁透過視訊及實體互動，就雙方在貿易、投資、供應鏈等各項議題交換意見。外交部及我國政府經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。