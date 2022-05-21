台灣5/21新增COVID-19本土84,587例、死亡59例

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增84,587例本土個案、52例境外移入、59例死亡案例。
指揮中心表示，今日新增之84,587例本土病例，為40,348例男性，44,215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例。
今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。56例具慢性病史，29例無疫苗接種。
今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。
截至目前國內累計1,240,897例確診，分別為12,484例境外移入，1,228,359本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。