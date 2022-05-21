Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣5/21新增COVID-19本土84,587例、死亡59例

  382
By 台灣英文新聞
2022/05/21 14:12
台北街頭（圖／美聯社）

台北街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增84,587例本土個案、52例境外移入、59例死亡案例。

指揮中心表示，今日新增之84,587例本土病例，為40,348例男性，44,215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例。

今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。56例具慢性病史，29例無疫苗接種。

今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

截至目前國內累計1,240,897例確診，分別為12,484例境外移入，1,228,359本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
台灣
COVID-19

相關新聞

520送愛到烏克蘭！外交部捐贈利沃夫醫院80萬美元
520送愛到烏克蘭！外交部捐贈利沃夫醫院80萬美元
2022/05/20 21:18
國際民航組織大會9月蒙特婁登場 杜魯道表態支持台灣參與
國際民航組織大會9月蒙特婁登場 杜魯道表態支持台灣參與
2022/05/20 14:27
美國總統拜登亞洲行登場 攏絡日韓、警告中國
美國總統拜登亞洲行登場 攏絡日韓、警告中國
2022/05/20 10:30
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
駐洛杉磯辦事處：仇恨犯罪「零容忍」 外交部：限制促統人士入境為移民署業務
2022/05/19 17:52
印太經濟架構沒有台灣 外交部：積極爭取參與
印太經濟架構沒有台灣 外交部：積極爭取參與
2022/05/19 15:26

更新時間 : 2022-05-21 15:06 GMT+08:00

最受歡迎

5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台北再釋1.5萬劑BNT疫苗　5/18上午9時開放預約
台北再釋1.5萬劑BNT疫苗　5/18上午9時開放預約
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
5至11歲兒童未打疫苗　住院率飆兩倍以上！台大醫：接種疫苗利大於弊　快趕在5月下旬接種
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　