【拜登東亞行】周六韓美首腦會談 周日赴韓空軍作戰司令部聽匯報

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）拜登5月20日開始了他對亞洲盟友韓國和日本的訪問，在第一站南韓，拜登預計與南韓總統尹錫悅討論核能發電合作，以及因應北韓挑釁對策。

拜登20日下午抵達韓國以後，首先前往三星電子平澤工廠（Pyeongtaek complex），尹錫銳全程陪同，兩人在三星電子副會長李在鎔的指引下，視察三星電子平澤半導體工廠生產線。三星也將向拜登展示其先進的３奈米晶片，媒體報導指三星此舉有向台灣半導體大廠對手台積電叫陣的意味。

視察結束時，拜登強調供應鏈穩定的重要性，尤其要「避免依賴價值觀不同的國家」，未來會加強與有著共享價值的韓國在供應鏈方面的合作，促成區域和平、穩定、繁榮。尹錫悅則回應，期望兩國能藉此發展成為以尖端技術和供應鏈合作為基礎的「經濟安全同盟」。

三星電子平澤工廠視察行程結束後，周六（21日）下午，拜登將在龍山總統府與尹錫悅舉行九十分鐘的首腦會談，根據官方預先發布的資料，會談三大議題分別是應對北韓挑釁、經濟安全及兩國在國際事務中作出貢獻。會後拜登與尹錫悅預計共同發表韓美聯合宣言。

另外，21日針對北韓的討論會，外傳將聚焦在重啓「延伸威懾戰略磋商機制」，有效保持韓美聯合防衛力量。在該機制下，一旦韓國面臨核攻擊的威脅時，美國將利用核保護傘、導彈防禦系統和常規武器等，為韓國提供與美國本土同等水平的威懾力，不過這項合作在2018年文在寅執政期間中斷。

韓聯社報導，拜登在韓行程最後一日（22日），將與尹錫悅一起訪問韓國空軍作戰司令部航空航天作戰本部，聆聽兩國聯合空戰情況匯報；該處負責指揮朝鮮半島全境空中作戰，是具韓美聯合防衛象徵意義的地方，拜登也將成為訪問此要點的美國總統第一人。

22日行程結束後，拜登將參加尹錫悅主持的晚宴，程結束後拜登將從烏山美軍基地啟程前往日本進行訪問，24日將與四方安全組織（QUAD）成員國領導人（日本、印度和澳大利亞）進行面對面會談。

此次拜登上任以來首度東亞行，外界多形容是與韓日等東亞盟友交心之旅，拜登預計重申對該地區的經濟和安全承諾，以抗衡中國的影響力。雖然外界多指拜登此行是為抗衡中國而來，不過白宮卻輕描淡寫以避免激化中共敏感的情緒。美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）回應，拜登亞洲行「並非針對中國」。