美華府智庫成立「中國中心」對抗中共威脅 余茂春主導、蓬佩奧任諮委主席

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）華府智庫哈德遜研究所19日宣布成立「中國中心」，將致力於研擬抗中策略、加強全球民主自由對話，其中最引人矚目的，就是宣布「中國中心」由該智庫內資深中國研究員余茂春主持，今年三月曾訪台的前國務卿蓬佩奧擔任諮詢委員會主席。

哈德遜研究所（Hudson Institute）新聞稿寫道，余茂春將負責集結一群頂尖中國專家、政策制定者、以及國家領袖共同促成一個具跨黨派共識的對中策略。前美國國務卿蓬佩奧首席中國政策顧問余茂春。

曾任美國國務院首席中國政策顧問的余茂春，去年1月卸下公職，爾後相繼以傑出研究員、資深研究員身分，加入保守派智庫哈德遜研究所。余茂春今年三月初與前國務卿蓬佩奧（Ｍike Pompeo）一同訪台，期間與總統蔡英文、副總統賴清德，以及政府高官與商界領袖會面互動。訪台時，蓬佩奧更公開喊話美國應立刻承認台灣是主權獨立國家，給予這個擁有共享價值的國家外交承認，也力挺台灣擴大參與國際組織。

擔任「中國中心」的諮詢委員會主席蓬佩奧表示，余茂春領導下所成立的「中國中心」，是對抗當代核心威脅—中國共產黨治理模式—的重要一大步。

哈德遜研究所執行長華特斯（John P. Walters）也說，新成立的中國中心將統整各項研究分析及各界領袖共同對抗民主威脅。