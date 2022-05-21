猴痘現蹤歐美！ＷＨＯ召開緊急會議指「三點不尋常」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）世界衛生組織周五（20日）召開緊急會議，討論北美和歐洲近期出現多起猴痘病例，路透報導，歐洲已通報逾百起猴痘病例。

目前己出現多起猴痘病例的歐洲國家有比利時、法、德、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、以及北美的美國、加拿大，甚至在太平洋一端的澳洲也傳出病例。一名以色列男子上周自西歐旅遊返國後，也發現自己染上猴痘。

光是周五一天，西班牙就通報２４起新增猴痘案例，主要出現在馬德里地區，令公衛專家神經緊繃，擔憂大傳染再度發生。馬德里當地官員己關閉疑似散播病毒的桑拿設施並進行清消，調查仍在進行中。葡萄牙同日也有２３起通報案例。

ＷＨＯ公衛專家的擔憂

ＷＨＯ官員表示，之所以會神經緊繃主要有三個理由，一是目前染上猴痘的患者並無非洲旅遊史，二是這些人染上猴痘多與性接觸有關，尤其是男男性行為，三是病毒突然間在非洲以外地區通報，散播地區之廣（橫跨三大洲）令人匪夷所思。

在英國已通報２０例，衛生官員指染疫者多為男同性戀或雙性戀者。在葡萄牙，染疫者多為近期曾進行男男性行為者，年齡多介在２０至４０歲之間，但目前義大利公衛官員Alessio D'Amato認為，定義它為性傳染疾病還言之過早。

猴痘怎麼來？

猴痘最先是在猴子身上發現而得名，但在其它非洲動物身上也現蹤，人類首宗猴痘病例出現在1970年剛果民主共和國一名9歲男童身上，但未造成大流行。

病毒主要透過密切接觸傳染，過去主要在非洲部份地區流行，甚少傳播至非洲以外地區，但歐美近期接二連三的密集通報已令公衛專家及流行病學者神經緊繃，但他們初步判斷猴痘尚不致於引發如新冠肺炎病毒般造成的全球大流行。

大多數猴痘患者會在數週內康復，致死率很低，症狀包括發燒及發疹。近幾年在非洲部分地區累計有數千人感染猴痘。一名美國資深衛生官員向路透社表示，目前看來猴痘大流行風險仍算低。

目前還沒有對抗猴痘的疫苗，但研究顯示施打天花疫苗對抗感染猴痘的效力高達85%，目前多只有非洲衛生及收治如猴痘患者的醫療部門第一線工作人員有接種天花疫苗，保護自己免於在接觸猴痘病患時的感染威脅。