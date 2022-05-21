猴痘現蹤歐美！ＷＨＯ召開緊急會議

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）世界衛生組織周五（20日）召開緊急會議，討論北美和歐洲近期出現多起猴痘病例，路透報導，歐洲已通報逾百起猴痘病例。

目前己出現多起猴痘病例的歐洲國家有比利時、法、德、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、以及北美的美國、加拿大，甚至在太平洋一端的澳洲也傳出病例。一名以色列男子上周自歐旅遊返國後，也發現自己染上猴痘。

光是周五一天，西班牙就通報２４起新增猴痘案例，主要出現在馬德里地區，令公衛專家神經緊繃，擔憂大傳染再度發生。馬德里當地官員己關閉疑似散播病毒的桑拿設施並進行清消，調查仍在進行中。

猴痘最先是在猴子身上發現而得名，但在其它非洲動物身上也現蹤，人類首宗猴痘病例出現在1970年剛果民主共和國一名9歲男童身上，但未造成大流行。病毒主要透過密切接觸傳染，過去主要在非洲部份地區流行，甚少傳播至非洲以外地區，但歐美近期接二連三的密集通報已令公衛專家及流行病學者神經緊繃，但他們初步判斷猴痘尚不致於引發如新冠肺炎病毒般造成的全球大流行。

大多數猴痘患者會在數週內康復，致死率很低，症狀包括發燒及發疹。近幾年在非洲部分地區累計有數千人感染猴痘。一名美國資深衛生官員向路透社表示，目前看來猴痘大流行風險仍算低。目前還沒有對抗猴痘的疫苗，但研究顯示施打天花疫苗對抗感染猴痘的效力高達85%，目前多只有非洲衛生及收治如猴痘患者的醫療部門第一線工作人員有接種天花疫苗，保護自己免於猴痘感染威脅。