520送愛到烏克蘭！外交部捐贈利沃夫醫院80萬美元

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）愛心無國界！由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv），導致許多平民傷亡，外交部今（20）日晚間宣布，將捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。加之先前宣布對烏國當地另6間醫療院所援助善款，目前台灣累積捐贈該國醫療機構共580萬美元。

外交部於4月22日曾宣布撥出300萬美元予基輔市，並另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，為首筆直接捐贈給烏克蘭當地的捐款。今日外交部再度增加80萬善款予以救助位於利沃夫市的醫院，則是第二度直接捐贈予該國當地的善款。

外交部今日發布新聞稿說明，目前接受我國善款的7間醫療機構中，「Ohmatdyt醫院」是烏克蘭境內最大的兒童醫院；「烏克蘭兒童心臟醫學中心」至今已治癒約5,000名心臟疾病患者；「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」則每日接收前線後送的傷患，其中多為兒童；另烏克蘭「札波羅熱地區兒童醫院」醫療資源不足，尚需添購設備以拯救受傷孩童；其餘醫療院所均位於戰區，亟需援助。

外交部指出，國人對烏克蘭挹注的善款，對飽受戰火波及的烏國人民，猶如寒冬送暖。烏克蘭前線搶救傷病患的醫護人員，不僅對台灣人民的愛心善行表達由衷感謝，並特別錄製影片說明烏國醫療院所的現況。

外交部強調，「醫療無國界，生命無價」，我國人對烏克蘭醫療機構提供直接捐助，除能為烏國百姓盡一份心力外，也是「台灣能幫忙」及「台灣正在幫忙」的具體展現。我方誠盼烏克蘭人民早日回復平靜生活，重建家園。

圖表中前6家醫院為外交部4月22日公布之受款醫院，第7間為5月20日增加捐贈之機構。（圖／外交部提供）

外交部賑烏克蘭善款細目整理

烏克蘭賑濟專戶3月2日開通，4月1日截止。根據財團法人賑災基金會，共收到12萬9,348筆，累計新台幣9億4,468萬3,096元。外交部公布捐款資訊如下：

3月9日撥款新台幣1億元，交由波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency, RARS）統籌規劃執行。

3月17日提撥新台幣3.5億元，分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，總計1450萬美元。

4月1日公布第三波捐款，捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等五國各100萬美元，總計500萬美元。

4月20日駐斯洛伐克代表處宣布向該國捐贈25萬美元，其中13萬美元供斯國首府Bratislava舊城區安置烏國難民，另12萬美元將透過該市協助烏國Ivan-Franivsk市、Velykobyckovsky省及Charkove地區修道院的人道救援工作。（本筆25萬涵蓋在外交部指定對斯洛伐克所捐之250萬美元款項。）

4月22日宣布撥出300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元，也是首筆直接捐贈給烏克蘭當地的捐款。

4月28日宣布捐贈50萬歐元，透過歐洲復興開發銀行（EBRD），烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

4月29日公布將援贈50萬美元予總部位於巴黎的「無國界記者組織」（Reporters sans frontières, RSF），以具體行動支持該組織在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作，捍衛民主、新聞自由價值，協助保護採訪記者的人身安全。

5月2日駐斯洛伐克代表處宣布向該國捐贈15萬，用於在當地設立難民兒童幼兒園。先前外交部指定的250萬美元全數捐贈完畢。此外，也並請該組織協助轉贈烏克蘭敖德薩市（Odessa）6萬美元。

5月18日，駐匈牙利代表劉世忠今天代表台灣捐款150萬美元 （約新台幣4500萬元），給慈善組織「匈牙利教會救援」（Hungarian Interchurch Aid），協助安置烏克蘭難民。匈牙利至今已湧入逾60萬烏克蘭難民。 （此為3月17日宣布指定贈與匈牙利的150萬美元款項。）

5月20日，外交部增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元，加上4月22日宣布提供烏克蘭當地6所醫療機構的500萬美元，目前累計捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元，是第二筆直接向烏克蘭當地捐獻的善款。