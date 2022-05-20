上海封城加大中國經濟失速 謝金河：房產泡沫戮破衝擊更大

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中國經濟榮景不再！金融專家謝金河指出，帶動該國經濟成長的「三駕馬車」已然失速，不僅失業率高，上海封城衝擊製造業也將加大經濟下滑力道，若房地產泡沫意外又破裂，將撼動世界經濟。

謝金河近日於臉書分享對於中國經濟現況與危機的看法。他開門見山地指出，中國過去卅年來每年以二位數增長的經濟榮景已然不在，「中國很可能成為拉下全球經濟的主要力量」。

謝金河援引甫公布的本年度第一季中國經濟數據指出，代表拉動經濟增長的三架馬車都出現停滯，其一是規模以上工業增加值是負2.9%，社會消費品零售總額衰退11.1%，僅首4月的固定資產投資出現6.8%的成長，然而這個幅度比市場預期7到9.3%的幅度低，「換句話說，拉動經濟的三架馬車的失速」。

謝金河點出，另一項指標為「失業率」，尤其是16到24歲失業率高達18.2%更是「重中之重的問題」，而青年失業主因為「阿里、騰訊、小紅書等網路新經濟產業大裁員」。

謝金河也提及高速奔馳的中國經濟如今已逐漸放緩，去年第一季到第四季更是從18%、7.9%、4.9%下滑到4%。今年第一季便是4.8%，而受上海封城影響情況會更險峻，他更指出以中國為製造基地的台企受到相當衝擊。

「仁寶電腦從3月的1027.63億降為4月的539.21億元，衰退47.5%，廣達少39.5%，和碩聯合少35%，緯創少27.9%」謝金河以數據說明，台廠已明顯受到影響。

據上海市統計局最新發布「2022年4月規模以上工業總產值」，上海市規模以上工業企業總產值為1286.17億元（約新台幣5660億元），較去年同期雪崩式衰退61.5%。若計算今年前4個月，年減幅度則為12.5%。

謝金河進一步說明中國經濟劣況，若以全世界製造業與非製造業的採購經理人指數（PMI）做比較，全球只有中國跌落50以下，美國4月製造業PMI55.4，台灣56.3，中國只有47.4，非製造業PMI，美國57.1，台灣55.1，中國只有41.9，財新指數更只有36。

謝金河認為，上海封城造成中國經濟下滑力道加大，「動態清零」政策也產生雜音。若中國經濟持續減速，「不但會影響廿大的權力布局，也會影響未來世界經濟」。

他也警告，若「中國房地產泡沫意外又戮破」，可能對全球造成意料之外的大衝擊。