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蔡英文520就職六周年疫情飆 烏俄戰事、中共助陣「執政評分」民調反創新高

民調指出，蔡英文處理國家大事方式仍獲多數國人贊同，但己失去過半民眾支持。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 18:02
總統蔡英文

總統蔡英文 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）5月20日前夕，新冠變種Omicron病毒單日本土染疫確診病例飆近十萬例，相關防疫政策等亂象引發不少民怨，台灣民意基金會也在總統蔡英文就職六周年前夕進行滿意度調查，結果竟顯示蔡英文執政總評分數竟來到歷年最佳，但處理國家大事方式的滿意度再度掉回近４成６；專家觀察，總評分數上升應和俄烏戰爭及中共最近加強對台軍演和武嚇有關。

台灣民意基金會20日發布最新民調顯示，有近5成的民眾不認為蔡政府有對此次的防疫做好「超前部署」，連一向支持民進黨的25到34歲年輕人當中也有５成２的受訪者認為「蔡政府團隊沒有準備好」，此次的疫情恐動搖年底地方大選民進黨年輕人的票源。

至於對蔡政府處理疫情上的失望情緒，是否也會連帶波及對其近2年在兩岸、國防、外交、經濟、疫苗及司法改革作為的滿意度？民調顯示，蔡英文在6大施政表現中，發展國產疫苗的不滿意度高居第一48.5%，其次則為經濟表現44.8%，而蔡英文任職6周年的總平均分數為61.55分，仍是6年來新高。

蔡英文520就職六周年疫情飆 烏俄戰事、中共助陣「執政評分」民調反創新高
(圖片翻攝自台灣民意基金會民調報告)

根據這份最新民調，二十歲以上台灣人中，四成六基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，失去過半數民眾支持，另有四成不贊同，是一個新的警訊。

台灣民意基金會董事長游盈隆觀察，過去2年來，台灣人對蔡英文兩岸關係的處理曾一度出現超高支持，在2020年2月高達71.5%，這期間內也出現滿意度明顯下滑的現象，甚至在2021年12月下滑到只有4成4的人滿意，比不滿意的人多不到1個百分點。但在上任6周年時，滿意度再度回到近5成，應和俄烏戰爭及中共最近加強對台軍演和武嚇有關。

而當台灣民意基金會詢問民眾「是否滿意總統蔡英文處理對外關係的表現（包括與各國的外交、加入或參與重要國際組織等）？」 結果發現，有17.1%非常滿意，39.6%還算滿意，19.7%不太滿意，14.2%非常不滿意，9.3%沒意見、不知道、拒答。

蔡英文520就職六周年疫情飆 烏俄戰事、中共助陣「執政評分」民調反創新高
(圖片翻攝自台灣民意基金會民調報告)

游盈隆分析，過去2年來，台灣人對於蔡政府對外關係的表現，都給予相當高度的肯定。根本原因是，世界局勢丕變，近2年中共的國際形象大壞，頻頻與美國為首的西方主要國家交惡，嚴重威脅既存自由主義的國際政經秩序，讓國際重新發現自由民主台灣存在的價值，再加上近期俄烏戰爭，更讓世人看清楚台灣處境艱辛和危險，因此更願意強化或建立和台灣的關係。2020年12月有6成的人滿意政府對外關係的處理，3成5不滿意；如今依舊有5成7的滿意度，3成3不滿意。更說明了台灣人對拓展國際生存空間的集體期望。

游盈隆指出，在疫情嚴峻時刻，蔡英文處理國家大事方式仍獲多數國人贊同，但己失去過半民眾支持，而且不贊同者己達四成，這是一個新的警訊，尤其根據官方說法，疫情將達最高峰，然後進入高原期，蔡英文團隊如何應對取回民眾信任，可能會是蔡英文八年總統任內，除了中共威脅外最嚴厲的挑戰與考驗。
民調
游盈隆

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