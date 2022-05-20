〈時評〉暴力的和平 併吞的統一

中國和平統一促進會（簡稱統促會、和統會）美國拉斯維加斯分會理事周文偉，因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，15日在南加州橘郡爾灣台灣長老教會向做完禮拜聚會的台裔教友開槍，造成一死五傷慘劇。

高舉「和平統一」的旗幟，卻動不動就持槍對看不順眼者瘋狂射擊，好像很出人意料，可看看「和統會」現任會長，正是官拜中共中央政治局常委、中國全國政協主席的汪洋，副會長尤權乃中國統戰部長，再參酌美國國務院於2020年12月8日認定中國和平統一促進會受中共中央統戰部控制、屬外交使團，一切脈絡就霍然開朗了。

其實，許許多多在辭典裡清楚詮釋界定的辭彙，碰上或加上習近平津津樂道的「中國社會主義特色的」字樣，都會顛覆正常世人的認知，產生讓正常世人瞠目結舌的神奇質變。如：

「中國社會主義特色的和平」，就是把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押黑牢到死前最後一刻。就是解放軍殘暴屠殺西藏人。就是內蒙古與新疆分別遭到血腥鎮壓與種族清洗。

「中國社會主義特色的再教育營」，就是集中營掛羊頭賣狗肉的招牌。

「中國社會主義特色的人權」，就是獲得「自由之家」評分9分（滿分一百，台灣得分91）的人權。習近平侃侃而談的「我們走的是一條中國特色社會主義政治發展道路，人民民主是一種全過程的民主」，繞了一大圈，其實簡單講就一句話，「中國社會主義特色的民主」，是不知選舉為何物的「替人『民』作『主』」而非「人『民』作『主』」！

還有，「中國社會主義特色的固有領土」，就是把1684年4月之前從未併入版圖（清雍正皇帝親自認證「台灣地方自古不屬中國，我皇考聖略神威，拓入版圖」）、1895年4月馬關條約已「永遠讓與日本」的台灣、澎湖，視為中國的「固有領土」。在號稱五千年的歷史中，前不着村、後不巴店的曾經擁有212年，真不知「固有」要從何說起？這和曾經短暫擁有，但已出售讓渡的房地產，還對外宣稱那是自己的「固有房地產」，不一樣荒謬可笑嗎？

綜上，「中國社會主義特色的和平」，是暴力的、血腥的。「中國社會主義特色的統一」，是侵略的、併吞的。

（作者為新竹教育大學退休副教授）