好自在攜手志玲姊姊慈善基金會、momo購物網　終結月經貧窮 守護弱勢少女零距離

月經貧窮議題蔓延全球，世界銀行指出1，全世界至少有5億女性在月經時無法取得充足的生理用品；月經貧窮的問題同樣也隱身在台灣經濟弱勢族群家庭，值得被更多人關注與解決。P&G寶僑家品旗下好自在長期關注少女的身心健康發展議題，今啟動第二波終結月經貧窮活動，攜手同樣關懷少女健康的林志玲所創辦的「志玲姊姊慈善基金會」與momo購物網，以「買一包捐一片」的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量。此波捐贈預計將捐出近4萬片衛生棉，送往全台偏鄉小學以及少女中途安置機構，讓他們逐步脫離月經貧窮困境。

「自在做自己．守護玲距離」協助弱勢少女脫離月經貧窮

好自在的品牌使命是讓所有女生不因青春期的性別框架或面臨生理期而失去自信。近幾年因全球經濟衝擊導致惡化的月經貧窮問題，與其伴隨讓女孩自信低落的困境，是好自在亟欲援助的首要範疇。自2019年起好自在即在全球各地展開#EndPeriodPoverty終結月經貧窮行動，與當地非營利組織或教育機構合作，透過捐贈生理用品協助弱勢少女脫離月經貧窮。

如今在台灣好自在也將攜手線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網平台，以及同樣長期關注少女健康議題的志玲姊姊慈善基金會，共同發起「自在做自己．守護玲距離」活動，2022年5月20日至6月2日活動期間每於momo購物網售出一包好自在衛生棉，好自在就捐一片衛生棉給志玲姊姊慈善基金會，由基金會將物資送往偏鄉小學以及少女中途安置機構，目標將捐出近4萬片衛生棉協助超過500位弱勢少女。透過穩定的生理用品供應與基金會提供的生理期知識教育，讓少女們能認識自己的生心理變化外，也能逐漸脫離月經貧窮困境，從而自信自在做自己。

P&G 寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「志玲姊姊慈善基金會是P&G寶僑家品在女性健康議題上多年來共同努力的好夥伴，基金會創辦人林志玲更曾經連續15年擔任P&G寶僑家品六分鐘護一生婦癌防治活動公益大使。今年我們雙方聯合momo購物網讓大眾能更認識並關注月經貧窮議題，同時也能發揮共好精神將消費轉化為需求物資，幫助在偏鄉及中途安置機構的少女逐步建立自信，勇敢追求夢想與未來。」

月經貧窮導致青少女自信低落與健康風險

「月經貧窮」指的是經濟弱勢的女性，因無法負擔或取得足夠生理用品，導致身心疾病，並對生活造成長期負面影響的社會現象。對於步入青春期的少女，突如其來的生理變化經常讓他們困惑與不安，若家庭經濟處於弱勢無法提供穩定的生理用品供應，更會直接衝擊到女孩們上學的意願與社交生活。身處亟需同儕肯定的人生階段的他們，久而久之就會產生自信低落的惡性循環，甚至因為無法定時頻繁更換生理用品衍生健康風險。

根據好自在在美國所做的研究發現，自疫情開始後每三個女孩就有一個因為參與學校課後活動機會變少，而有自信低落的問題；每三個父母甚至就有一個擔心無法負擔生理用品而陷入月經貧窮困境。近來台灣疫情升溫，連帶衝擊偏鄉弱勢家庭的經濟收入，生理用品容易成為先被犧牲掉的花費，讓月經貧窮問題變得更為嚴峻，因此需要大眾成為弱勢少女的堅強後盾。