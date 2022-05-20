50所科大助攻大學門 新北技職千名學生模擬面試及學習歷程健檢

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 新北市首創大教育計畫，與全國50所科技大學攜手合作。即日起至 6月17日安排依學生報考群別， 邀請科技大學教授為新北技職學生進行實體或線上模擬面試以及學習 歷程檔案的健康檢查，總共開出60多個場次，協助上千名學生參加 模擬面試。

教育局表示，科技大學教授將會在面試的過程中， 直接給予學生具體回饋， 降低學生在面對四技二專甄選入學面試的焦慮感， 新北市也集合眾多老師的經驗，給予學生「 面試結合學習歷程為甄試關鍵」、「熟記大學面試重點」，以及「 不斷練習展現自我優勢」等三大關鍵，用以提升學生的面試充實程度 與學習歷程檔案內容完整。

面試結合學習歷程為甄試關鍵。擔任輔導工作30餘年的鶯歌工商何 仲蓉輔導主任表示，學生升學方式一直在變動中， 從早期的單一到現在多元升學， 學生可選擇自己理想且有興趣的校系就讀， 以四技二專甄選入學第二階段的計分比重來看， 面試事前充分準備相當具優勢。由於學生較無面試經驗，加上108 新課綱強調學習歷程， 透過模擬面試同時針對學生學習歷程檔案進行健檢， 符應大學科系之需求，更有效幫助學生實際面試時的自信表現。

熟記大學面試重點。國立臺北商業大學創意設計與經營系(所) 陳春富所長特別針對新北技職孩子參加面試時提供建議，學生要留意 發揮有利面向，包括穿著服儀合宜保持微笑、熟記自我介紹內容(可 包含中英文)、熟悉就讀的學校科系資料，展現自信和特色，容易讓 人留下深刻印象脫穎而出。

不斷練習展現自我優勢。四技二專甄選入學於5月27日前需完成第 一階段報名與繳費，6月2日公告第一階段篩選結果，6月9日前為 第二階段報名含網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料，6月17日 至7月3日各大學辦理第二階段指定項目甄試(含面試)。 新北特別規畫模擬面試，並邀請所有學生踴躍參加， 增加臨場練習的機會。

教育局長張明文表示，新北市為首屆適用108新課綱的技職生培養 優勢、厚實學習歷程檔案的多元表現，規劃辦理月月有競賽， 生生有收獲，舉辦自主學習成果、課程學習成果、領域素養、 閱讀素養與專題實作等市級競賽，讓學生展現多元能力適性發展，以 優異表現順利圓夢，進入理想學校就讀。

照片來源：新北市教育局提供