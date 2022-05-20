亞培產能降低引爆奶粉荒 美政府動用國防生產法

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於重要大廠的產線停擺，美國正陷入嬰幼兒配方奶粉生產不足而造成的全國大缺貨當中，就算總統拜登啟用冷戰時期通過的〈國防生產法〉，優先將原料給予奶粉製作，整個狀況可能也要數個月才能緩解，這段期間低收戶家庭將會受到最大影響。

事實上，因為新冠肺炎疫情帶來的原物料短缺、運輸停滯影響，美國在去（2021）年就開始出現嬰兒配方奶粉稍微不足的現象，不過上半年的缺貨率大概介於2%至8%之間，整體還不算太嚴重。

然而，今年2月時，大廠亞培（Abbott Nutrition）發生奶粉造成四名嬰兒因細菌感染送醫，其中兩名死亡的意外，這讓亞培決定全面召回同工廠生產的所有奶粉，並將該生產線關閉重新進行檢查。

更不巧的是，這間位於密西根州斯特吉斯（Sturgis）的工廠不只生產美國高達半數的亞培嬰兒配方奶，更是全美最大的奶粉工廠，市場上的產品數量瞬間大減。5月8日那周，缺貨率已自4月的30%飆升至43%，並持續上升中。

由於全國大缺貨，許多開車跑了好幾間通路都買不到奶粉的家長，決定自己調配配方，也讓許多喝了自家配方的嬰兒身體不適而送醫，除此之外，由於亞培在多州是婦女、嬰兒及兒童營養補充特別計劃(WIC)的唯一合作廠商，許多低收入戶家庭更陷入無力自行購買奶粉，也沒有配給奶粉可領的窘境。

現階段，拜登已啟用〈國防生產法〉，讓奶粉生產商得以擁有優先取得原料的特權，並加速自國外生產商進口。美國食藥署（FDA）也與亞培達成協議，將會在一兩周內重啟斯特吉斯的工廠。

即使亞培可以在一兩周內重啟工廠，從新產線製造的奶粉也要數個月才能進到商店販售，短時間內可能無法緩解缺貨。另一方面，民主黨佔多數的眾議院也通過了一份高達2,800萬美元的預算案，期望強化食藥署盤查配方奶粉製造商的能力，只是法案之後必須送到共和黨占多數的參議院，目前還不確定何時會有結果。