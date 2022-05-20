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「全家」捐點換糧做公益 !唐氏症基金會呼籲　助弱勢謀溫飽　度過疫情難關

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 16:51
「全家」捐點換糧做公益 !唐氏症基金會呼籲　助弱勢謀溫飽　度過疫情難關

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）唐氏症基金會與全家便利商店合作捐點數做公益活動已邁入第三年！即日起至10月18日推出「點點做公益 助唐寶寶向前走」愛心物資募集計畫，鼓勵民眾踴躍前往「全家」消費，再透過「全家」APP點選捐點做公益，並選擇「唐氏症基金會」，便可資助唐寶寶、心智障礙者家庭度過疫情寒冬。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」發揮通路力量，透過全台超過四千家店打造公益平台，整合許多公益行動讓消費者一起參與做公益。除了實體店內的零錢捐行動，也可透過全家會員APP更能隨時捐出「全家」點數做公益。如今疫情嚴峻，有需多家庭生活更辛苦了，呼籲大家一同響應，捐出點數換成物資幫助需要的人，讓你的每一點，點點變愛心。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，目前基金會在全台共計有49個服務據點，另有籌備中的5家，秉持著「哪裡有需要，服務就到哪裡」的精神，將服務輸送到有需求的唐氏症及心智障礙者家庭，讓他們在溫暖的環境中學習、訓練、成長、安養及照護。

同時，近年致力打造公益平台，透過直接與服務使用者接觸，能將資源媒合到最需要的唐寶寶、心智障礙者手中。除了平時透過公益品牌愛不囉嗦、愛皂事禮盒販售、送愛禮盒募集幫助唐寶寶、心智障礙者募款外，也致力於媒合關注社會公益的企業夥伴，一同攜手做公益。

因為有各界的愛心，去年(2021)透過與全家便利商店合作的捐點變物資，總計募得380包白米、380包麵條、384罐魯肉罐頭以及1,438箱保久乳 (每箱24入)，減輕唐寶寶、心智障礙者家庭的負擔。近年雖面對疫情衝擊，基金會捐款收入相對減少下，但對於這些弱勢族群的照顧不能間斷，期盼民眾能伸出援手踴躍捐點，持續給予需要家庭妥善協助。

唐氏症基金會董事長林正俠進一步表示，以服務機構愛樂發展中心的個案(宗宗)為例，該員為中度自閉症者及低收入戶家庭，目前和年過70歲的母親住在一起，原先對宗宗管教嚴格的母親，也因年事已高，體力和精神都已經大不如前，但為了宗宗的未來，母親計畫為宗宗設立信託服務，為了達到信託的標準，母親更是省吃儉用，就是希望能在母親離開後，宗宗還能正常的生活。透過全家愛心捐贈的米、麵條等物資，剛好協助母親減少一筆花費，也為宗宗的未來多存下一筆費用。
唐氏症
唐氏症基金會

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更新時間 : 2022-05-20 17:49 GMT+08:00

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