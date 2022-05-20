理想大地「這夏玩很大, 優惠自由選」給親子爽玩FUN暑假

暑假！ 家長們總是苦惱安排親子旅遊去處，加上少了出國渡假選擇後，大家對旅遊地點的選擇多重考量：空間開闊、住宿的安全、風景優美且人口相對稀少的鄉鎮是考慮的重點。

理想大地擁有國內最大綠地森林，園區有23,269棵綠色植披，多達150多樣種類，植栽圍繞著運河，悠哉搭乘輕艇穿梭在人文建築與自然花草之間，遠眺清澈純淨的中央山脈，呈現大自然的生態之美。萬坪綠野與運河環抱22棟西班牙風格獨棟別墅，每間房皆具備迎山面河的視野感受廣闊草原，讓您安心和孩子們一起歡渡暑假。 理想大地推出「這夏玩很大, 優惠自由選」住宿專案規劃一系列的主題活動，採取預約制分流，全套活動全程專人帶領，爸媽們可暫時享受當下自由空間，無論是家庭小旅行、同學會、三五好友相聚都非常適合。

理想大地推出「這夏玩很大, 優惠自由選」多項活動全程專人帶領

理想大地推出「「這夏玩很大, 優惠自由選」暑假專案兩天一夜自7月1日起至8月28日止，每人$4295+10% 起 含陽光活力早餐、幸福晚餐及應許運河遊艇環湖2.2公里外, 另加增好禮三選一: (1) niños暑假兒童學院體驗行程乙次 (2) 潮。花漾下午茶乙次 (3) 獨木舟、生態竹筏體驗、天生神射手、釣魚活動四選三；理想大地niños暑假兒童學院體驗,

提供多項活動給創意無窮的孩子們自由發揮空間，窯烤麵包DIY、手繪風箏、天生神射手

雪泥畫DIY、樹葉印畫、水火箭DIY、雪Q餅DIY、天才小釣手全程專人帶領，眾多活動項目不怕不玩，只怕玩不完！ 爸媽們或好友們可暫時享受當下自由空間，相約來客「潮。花漾下午茶」，聊聊悄悄話，舒緩平常緊張的生活。 除了園區既有的常態表演節目外，理想大地的暑假更是越夜越美麗，湖畔夜間彈唱，駐唱歌手演唱多首經典名曲，歡迎閤家一同愜意悠閒享受美好時光。另外，飯店在夜間播放星空電影院，徐徐的涼風與大自然結合欣賞著時而浪漫，時而刺激的電影情節，適合大小朋友們在愛車上一起觀賞精彩電影的難得機會，給孩子、親友們一個難忘的暑假回憶。

理想大地推出「這夏玩很大, 優惠自由選」即日期至6月20日前訂房可享一位12歲以下兒童同行不收取費用 (含早晚餐及遊艇券另加贈好禮三選一)。今夏悠閒放空新玩法，輕輕鬆鬆地旅遊形態感受花蓮就在理想大地。 更多資訊請參閲理想大地官網

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