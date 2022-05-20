AROMASE艾瑪絲攜手消費者永續地球 髮品空瓶回收循環再生

草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲，以專注頭皮養護聞名，不僅研發專業頭皮髮品，以「解決頭皮問題為初心」，堅信健康的髮絲來自健康的頭皮，守護頭皮原始健康，更與環境友善共好，洗髮精瓶器使用再生原料及可回收之材質，發起「空瓶回收循環心計劃」，攜手消費者愛地球，將使用完畢之空瓶走入回收系統，消費者回收的洗髮精空瓶再製循環利用，達到永續循環經濟共生。

AROMASE艾瑪絲是台灣獲得國際B 型企業中唯一專注頭皮養護的髮品企業，橫跨全球8個國家和三大洲，不僅為B型企業B Beauty美妝聯盟初始成員，更是國際B Beauty理事會中的唯一亞洲品牌代表，承諾透過原料來源、永續包裝、綠色物流等三大面向，致力減少美妝產業的碳足跡，攜手國際知名美妝保養品牌，朝向推動改善美妝產業對環境的影響，創造公平、可再生、零碳的新未來。

地球與大自然的永續環境，與肌膚頭皮健康同等重要，瓶器回收走向循環經濟不僅是永續趨勢，更達成循環再生、零浪費，AROMASE艾瑪絲秉持善的循環，於官網發起「空瓶回收循環心計劃」，並攜手屈臣氏全台20間指定門市設置完瓶回收箱，消費者完成空瓶回收即可獲贈購物金折抵，從瓶器使用再生原料及可回收之材質，直到消費者使用完畢洗淨回收後再製，讓綠色消費達成以永續循環，為地球永續盡心力。

環境永續需要共同守護，AROMASE艾瑪絲將解決頭皮問題的初心延伸至對地球健康的照顧，從自身做起，不僅通過全球首家髮品BS 8001循環經濟最高等級認證，產品使用安心的原物料，內料高達95%以上可於自然環境分解；外包裝更提升至17項洗髮精瓶身使用再生塑膠製成，光是去年就有超過25萬瓶使用回收塑料，為地球減少20540公斤碳排放量，成功降低90.65%的碳足跡，相當於種植1,417棵20年生樹木，更將1000mL洗髮精瓶身使用rPET百分百回收寶特瓶塑膠製成，實現生生不息的永續循環。

AROMASE艾瑪絲發起「空瓶回收循環心計劃」，邀請大家將艾瑪絲洗髮精空瓶回收，加入空瓶回收減塑行列，藉由舉手之勞的行動，守護這片美麗的土地，攜手消費者看見綠色的改變。

《艾瑪絲官網 空瓶回收計劃》

●回收空瓶品項：艾瑪絲全系列產品(養髮液除外)，不限容量大小均可回收。

●活動內容：將洗髮精空瓶回收寄送「艾瑪絲循環心計劃小組」，可獲贈60元艾瑪絲官網購物金，每季回收10個空瓶，再贈「5α 捷利爾頭皮淨化液HC」260mL；累積空瓶回收數量TOP3前三名，可再獲贈「大容量頭皮護理洗護3步驟」。

詳情請見 https://aromase.pse.is/474ram

《全台指定屈臣氏 回收箱據點》

至全台20間指定屈臣氏門市，完成空瓶回收並掃描QRcode加入艾瑪絲LINE官方帳號，輸入LINE通關密語，即可獲贈艾瑪絲50元屈臣氏購物金(每人限領一次，限購艾瑪絲單瓶正貨產品，購物金限屈臣氏使用)。

回收箱門市據點 https://aromase.pse.is/45vka2