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食品包裝有多毒？研究：發現3千種有害化學物質

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 16:25
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）我們每日攝取營養的同時，恐怕也吃進了不少毒素。科學家發現，用來包裝食品的材質、設備等，竟驗出了三千多種有害化學成分。

根據衛報，瑞士非營利組織食物包裝論壇（Food Packaging Forum）19日發表了一份報告，彙整1,200份針對食品包裝物、加工設備、餐具、可循環使用容器的研究，得出這些材質與器皿上含有的化學物質，高達3,240種。

無論廠商是有意還無心加入這些物質，人類在進食的同時，都將這些化學物吞下肚了。可怕的是，這三千多種化學物質中，僅三分之一出現在食品製造資料庫可能會用到的12,000種物質，意味還有太多未曾深入了解的物質，而在彼此相互作用之下，對人體會有何種隱憂，科學界知之甚少。

舉例而言，常見於食品包裝、不沾鍋的含氟表面活性劑（PFAS），由於分解速度十分緩慢，被稱為「永久性化學物質」（forever chemicals）。根據美國環保署，PFAS在人體、動物血液中都曾驗出，長期暴露恐對健康造成危害。

此一報告檢視的研究中，有三分之二都是來自塑膠的化學物。包裝廠商恐怕不清楚添加這些物質的長期後果。這份報告赤裸裸呈現了，人類每日都暴露在各式各樣的毒物風險中，雖非一無所知，卻還是知道的太少。
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更新時間 : 2022-05-20 17:49 GMT+08:00

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