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iPhone14漲100美元 神腦：iPhone 13將迎熱銷高峰

外媒披露，新款 AirPods Pro將改進現有降噪功能，售價也跟著上漲5分之1到299 美元。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 16:16
網傳iPhone 14週列新機售價調漲100美元。(圖／翻攝自<a href="https://www.youtube.com/watch?v=P3Q5XYacz5E" target="_blank">Unbox Therapy</a> 影片）  

網傳iPhone 14週列新機售價調漲100美元。(圖／翻攝自Unbox Therapy 影片）  

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）外媒透露，果粉引頸期盼的iPhone14系列將於秋季發表，然因疫情影響供應鏈以及台幣走低，新機漲幅約莫100美元。神腦策略長邱致忠今（20）日表示，下半年供貨充足以及新機漲價消息，預期帶動iPhone 13熱銷。

外國網站《PhoneArene》報導，蘋果將於9 月6日或13日發布四款新機，分別為iPhone 14（6.1吋）、iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）、iPhone 14 Pro Max（6.7吋），售價預計落在799、999、1,099、1,199美元，較上一代的iPhone 13系列四款機種699至1,099美元的售價，漲幅約100美元，若消息屬實，則為iPhone近三年來首度漲價。

《9to5Mac》也引述分析師指出，因匯率之故，iPhone 14系列可能會在美國之外的地區漲價。綜觀美元近期強勢、台幣疲軟，新機漲價恐將成真。報導也預估本次調漲售價不會影響銷售量。

神腦策略長邱致忠今日在法說會上談及iPhone，他指出先前因供應鏈短缺，蘋果手機4、5月缺貨，本週iPhone 13陸續到貨，在加上iPhone 14漲價的消息傳出，預期帶動iPhone 13熱銷，6、7月或將為銷售高峰。

此外，據《LeaksApplePro》透露，新款 AirPods Pro將改進現有降噪功能，售價也跟著上漲到299 美元，比現在的型號售價 249 美元多出50美元。
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更新時間 : 2022-05-20 17:49 GMT+08:00

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