在家也能享受大苑子！HPP果汁獨家限量開賣！一次一袋！一次購足週間的水果補給！

在家也能擁有大苑子！習慣有大苑子陪伴，一天都不能少！把一週所需的維生素一次滿足！

大苑子就是要讓水果控在家也能天天喝到天然無添加的好果汁，特別於5/20特別在APP商城開賣推出「守護陪伴 瓶裝新鮮飲料組合」，使用HPP冷高壓技術，完美封存新鮮水果的原汁原味，讓整瓶果汁喝起來就像現搾，不論是美味還是維生素都不打折，讓喜愛果汁的你，在家就能輕鬆享受瓶裝新鮮果汁的美味！

大苑子本次推出三種HPP果汁組合，分別為「經典必喝組-芭樂檸檬在一起(850ml)兩瓶」、「活力旺旺組-旺來芭樂在一起(850ml)兩瓶」、「陪伴CC組-六顆柳丁汁(250ml)三瓶+芭樂檸檬在一起(250ml)三瓶」，大苑子把最經典的人氣商品透過HPP製作成瓶裝新鮮飲料，讓您在家隨時都能品嚐到經典的好滋味，並特別選在520這一天推出商城限定預購套組，讓大家不用天天出門，也能天天享受大苑子的新鮮美味！現在就行動，把一週需要的水果營養一起帶回家！

活動資訊：

大苑子HPP果汁獨家限量開賣！

經典必喝組

商品內含：芭樂檸檬在一起(850ml)2罐

商品價格：249元(原價300元，另加贈台產滋味保冷袋乙個)

活力旺旺組

商品內含：旺來芭樂在一起(850ml)2罐

商品價格：249元(原價300元，另加贈台產滋味保冷袋乙個)

陪伴CC組

商品內含：芭樂檸檬在一起(250ml)3罐+六顆柳丁汁(250ml)3罐

商品價格：319元(原價390元，另加贈台產滋味保冷袋乙個)

販售資訊