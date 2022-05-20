南投地檢署追查東卯山台灣黑熊之死　2男到案查扣獵槍犯案動機待釐清

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）南投地檢署今(20)日表示，該署指揮保安警察第七總隊第六大隊、南投縣政府警察局仁愛分局偵辦仁愛鄉武界台灣黑熊死亡案，發現田、馬等2成年男子涉有重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支，及違反野生動物保育法等案件，各以3萬元交保，至於犯案動機仍待釐清。

南投地檢署表示，黑熊在發現時已死亡且遭掩埋，其配戴衛星頸圈已遭拆除，屍體有明顯外傷。經家畜衛生試驗所解剖後發現，黑熊左右肩胛附近各有1疑似槍傷的彈孔。且該槍傷路徑為左肩進入造成較小孔洞，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞。另外發現，黑熊的頭骨碎裂，且顱內發現金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器所致。

南投地檢署指出，警方查獲被告田、馬某等成年男子涉有殺害上開黑熊重嫌，查扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物品。承辦檢察官則訊問自行到案的2人，由於涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物，以及破壞衛星頸圈，違反野生動物保育法及毀損罪，犯罪嫌疑重大且有滅證或串供之虞，惟無羈押必要，各以3萬元交保。

南投地檢署為求慎重並表示，為釐清案情的始末，承辦檢察官已親率警方及林務局人員前往開槍現場勘查，以釐清開槍時機。並且同步將二人手機查扣送數位鑑識，查扣的獵槍將送槍枝屬性及殺傷力鑑定。

林務局19日表示，東卯山黑熊568於4月12日在南投信義鄉丹大山區野放後一路向北移動，最後進入仁愛鄉武界山區，追蹤訊號於5月6日消失，林務局人員5月9日發現其遺體遭掩埋於距離武界產業道路不到100公尺處，經農委會家畜衛生試驗所解剖檢視發現，頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致。

東卯山黑熊從野放地點至最後發現點立體路徑圖。（圖片由林務局提供）