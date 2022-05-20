5/20台灣本土+85720　中重症增237例　另有49死　其中3例30多歲、未打疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增85,761例COVID-19確定病例，分別為85,720例本土個案及41例境外移入(27例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增49例死亡。



指揮中心表示，今日新增之85,720例本土病例，為 40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(23,704例)，桃園市(11,684例)，臺北市(11,414例)，高雄市(7,525例)，臺中市(7,144例)，臺南市(4,707例)，新竹縣(2,762例)，彰化縣(2,341例)，屏東縣(2,270例)，宜蘭縣(2,201例)，基隆市(2,045例)，新竹市(1,708例)，苗栗縣(1,282例)，花蓮縣(1,187例)，雲林縣(1,009例)，南投縣(730例)，嘉義縣(679例)，臺東縣(650例)，嘉義市(366例)，澎湖縣(169例)，金門縣(131例)，連江縣(12例)。



指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。





指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,156,291例確診，分別為12,432例境外移入，1,143,805本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,284例COVID-19死亡病例，其中1,269例本土，個案居住縣市分布為新北市599例、臺北市417例、基隆市65例、桃園市37例、彰化縣24例、臺中市23例、新竹縣15例、高雄市及花蓮縣各14例、臺東縣11例、臺南市及屏東縣各9例、宜蘭縣及雲林縣各7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。