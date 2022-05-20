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國際民航組織大會9月蒙特婁登場 杜魯道表態支持台灣參與

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 14:27
加拿大總理杜魯道（照片來源：美聯社提供）

加拿大總理杜魯道（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）加拿大總理杜魯道當地時間18日重申該國一貫支持台灣參與國際組織與架構，外交部發言人歐江安今（20）日表達對加拿大政府支持台灣參與國際組織的誠摯感謝。

杜魯道（Justin Trudeau）於聯邦眾議院答覆該國保守黨外交影子部長、眾議員莊文浩（Michael Chong）質詢時表示，「加拿大對台灣的立場一貫，我們支持台灣被納入國際多邊論壇及機構，以確保其觀點被聽見。」

這已是杜魯道自2020年連續第三年重申支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的立場，且是首次公開支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。3年一度的ICAO大會將於今年9月在蒙特婁舉行。

中央社報導，繼加國眾議院衛生委員會4月27日無異議通過動議支持台灣全面參與WHA與世界衛生組織（WHO）之後，聯邦眾議院交通委員會、外交委員會相繼在5月5日及16日無異議通過動議，支持台灣全面參與ICAO。

駐加拿大代表處對杜魯道明確重申支持台灣的立場，以及該國國會3個委員會接連通過動議支持台灣參與WHO及ICAO，這顯示台灣參與相關國際組織的重要性與貢獻，已獲理念相近夥伴的肯定與認同。

此外，駐加代表處也感謝近期多位加拿大聯邦參、眾議員，陸續在國會以提問、致函或透過社群媒體等方式，強調台海和平穩定的重要性，肯定台灣無私分享防疫資源及成功應對疫情經驗，以及近期台灣對烏克蘭提供及時有效的援助，展現人道精神與良善力量。駐處強調，台灣理應常態性參與WHO與ICAO等重要國際組織。

歐江安指出，近期加拿大聯邦眾議院相關委員會曾先後通過三項動議，支持台灣參與WHA及ICAO，對於加拿大行政與立法部門不分黨派支持台灣參與國際組織，外交部表達由衷謝意。

歐江安強調，我方將持續與加拿大及其他理念相近國家深化合作，繼續爭取擴大台灣的國際參與空間，以台灣的專業能力，為全球公衛與民航安全等事務作出貢獻。
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更新時間 : 2022-05-20 14:46 GMT+08:00

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