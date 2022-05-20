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立院三讀《國安法》嚴懲經濟間諜罪　竊取台灣高科技關鍵技術最重判12年

在罰則部分，三讀通過條文明定，如以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 14:16
照片來源：ixabay

照片來源：ixabay

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）為保護台灣高科技產業，防止重要關鍵技術外流，立法院會20日三讀通過修正《國家安全法》部分條文，新增「經濟間諜罪」，明定任何人不可為外國、大陸地區、香港或澳門及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

綜合媒體報導，為建立更嚴密完善的國安防線，行政院日前提出《國家安全法》部分條文修正草案，函請立法院審議，立法院會今天完成三讀，明定任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

另外，任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。所謂國家核心關鍵技術則是指，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

在罰則部分，三讀通過條文明定，如以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金。

另外，修正條文明定，如在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下罰金。

考量營業秘密可能涉及龐大商業利益，這次三讀條文亦規範，訂罰金上限得視不法利益進行彈性調整。如犯罪行為人所得利益超過罰金最多額，得於所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。
立法院
國家安全法
高科技產業
技術
經濟間諜罪

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