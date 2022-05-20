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維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬

林務局：6月1日公告正式生效後，未經許可輸入公告物種，除可依違反野生動物保育法規定裁處20-100萬元之罰鍰外，亦可能違反貿易法及海關緝私條例等規定，呼籲國人留意避免觸法。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/20 12:18
埃及聖䴉。（照片由林務局提供）

埃及聖䴉。（照片由林務局提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，農委會林務局20日表示，經濟部於今(2022)年5月19日公告修正「限制輸入貨品表」將自6月1日起生效，未來非經經濟部專案同意，均不得再輸入浣熊等逾8000種外來野生動物至國內，違者可依違反野生動物保育法規定裁處20-100萬元的罰鍰。

林務局透過新聞稿表示，行政院農委會於評估盤查後，委請經濟部於5月19日公告修正「限制輸入貨品表」，將分屬53項貨品的8,478種外來野生動物增列輸入規定代號「111」（管制輸入），自6月1日起生效。

林務局表示，行政院極為重視外來種入侵課題，為從源頭加強管控，這次禁止輸入動物名單，由農委會林務局、漁業署、及海委會海洋保育署等中央主管機關，分別就權管的動物類群盤點出具入侵風險的物種，再與專家學者及相關權益團體共同研商後決定。

林務局指出，禁止輸入名單包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1,060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6,800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）122種，共計約8,478種動物。其中除了常見的寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了可能直接或間接影響本土物種或造成農作物損害等入侵風險高的物種，如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等動物。

林務局近年也積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍亦名列其中，目前也持續盤點可能具有入侵風險的其他物種，將動態增補公告禁止輸入。詳細名單可至經濟部國際貿易局經貿資訊網站查詢

林務局提醒，6月1日公告正式生效後，未經許可輸入上述公告物種，除可依違反野生動物保育法規定裁處20-100萬元之罰鍰外，亦可能違反貿易法及海關緝私條例等規定，呼籲國人留意避免觸法。

維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬

浣熊。（照片由林務局提供）

維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬

輝椋鳥。（照片由林務局提供）

維護台灣生態環境！浣熊海蟾蜍等逾8千種動物6/1起禁商業輸入　違者最高可罰百萬

名列世界百大入侵種的海蟾蜍，眼耳後方有明顯凸起的毒腺。(照片由林務局與楊懿如老師提供，何俊霖攝)。
林務局
野生動物
外來種入侵
漁業署
海委會海洋保育署
經濟部
國貿局

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更新時間 : 2022-05-20 13:15 GMT+08:00

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