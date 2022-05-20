落實台灣居住正義　內政部：加速推動5大政策

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部19日表示，為落實居住正義，近年來推動社宅興建國家隊、民間出租住宅納入社宅體系、50萬戶租金補貼啟動租屋體系正常化、都更危老邁入成熟及健全市場打擊炒作等五大措施；未來在務實可行的原則下持續滾動檢討，以提供國人更優質可負擔的居住環境。

內政部表示，社宅興建國家隊，在蔡英文總統就任後即先完成「住宅法」修法，確立只租不售的社會住宅政策。在中央成立住都中心並協助各地方政府進行興建，截至今(2022)年4月底，已決標興建社宅達5萬7,468戶，規劃中6萬6,665戶，預計至2024年可達12萬4千餘戶，將達成8年直接興建12萬戶的目標。

另外，中央住都中心實際投入興建後，決標數超過1.6萬戶，將近全國達成數的3成，讓全國社宅推動速度達到歷史新高。

內政部指出，2021年受疫情衝擊，導致營建成本上漲與環境改變，為確保社宅政策能順利推動，行政院公共工程委員會專案協助社宅工程標案，內政部也立即研修社宅興辦計畫報請行政院同意，後續將以興建實際成本核算補助款，即時反應營建行情。

在民間出租住宅納入社宅體系方面，內政部在2017年完成制定租賃住宅市場發展及管理條例，完備租屋體系法制，目前除已訂定發布租賃住宅契約規範，結合民間團體協助租屋資訊諮詢及糾紛處理外，並積極發展專業租屋服務產業。

截至今年4月底，全國已有1,100家專業租賃住宅服務業，1萬1,719位合格租賃住宅管理人員，簽訂6萬筆包租代管案件，有效協助房東租屋管理及釋出空屋至租賃市場，預計2024年亦可達成8萬戶目標。

內政部說，為減輕租屋族負擔、擴大租金補貼措施，今年7月「300億元中央擴大租金補貼專案」即將開放申請，租金補貼戶數將由2021年12萬戶大幅增加至50萬戶，並對於青年、婚育與弱勢家庭加碼補貼。

未來將有超過半數的租屋家庭直接獲得政府協助，政府透過資料整合分析，可順勢建構有效的租屋服務平台，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展，讓國內所謂租屋黑市與租屋歧視問題，獲得制度上的改善。

在都更危老邁入成熟方面，內政部表示，配合都市更新相關工作，自2017年至2019年間陸續完成都更三法的訂定及修正，2020年都市更新及危老重建案首度破千件創新高，2021年為加速耐震能力不足的都市既成中高樓層建築物更新，再次修正都市更新條例，以全面有效改善都市居住環境。

內政部說，自2016年5月至今，計已核定發布都市更新案474件，危老重建案2,165件，已創造近9,203億元產值，帶動都更危老產業發展量能，並可提供國人更安全的環境。

在健全房地市場打擊炒作方面，內政部表示，在2021年已完成實價登錄修法，完整揭露成交案件門牌及地號資訊，將預售屋買賣全面納入即時申報，並增訂主管機關查核權與加重不實申報罰則。截至今年4月底提供查詢交易件數計392萬件，讓市場交易資訊更為即時、透明、正確。

內政部指出，為遏止預售屋市場不當炒作哄抬，自2020年起已發動5波預售屋聯合稽查，183個建案，並修法限制紅單轉售；目前更進一步提出修法限制預售屋及新建成屋契約轉讓，重罰不動產炒作行為，同時建立違規檢舉獎金制度，以健全管理市場交易秩序。