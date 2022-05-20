逾200萬人染疫　南韓援助遭已讀不回　傳北韓已派機赴中國領取物資

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）據朝中社今（20）日報導，北韓境內疑似感染新冠肺炎的發燒病例數已超過200萬例，在多次忽略南韓提出的物資援助和防疫交流的提議後，據傳金正恩近日派遣多架貨機飛往中國載送醫療補給，但兩國皆未證實。

繼北韓12日承認境內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，金正恩下令展開全國封鎖，全力圍堵疫情擴散，但一週內新增發燒病例仍逐日遞增。

據朝鮮國家緊急防疫司令部的統計數據顯示，從4月底至５月19日下午，朝鮮累計發燒病例為224萬161例，其中148萬673例痊癒，75萬481例正在接受治療，累計死亡病例65例。

其中大多數人據信罹患COVID-19，但官方僅證實相當少數病例感染Omicron變異株病毒。

北韓醫療服務系統長年嚴重落後、缺乏病毒檢測，加上2600萬人民根本沒有疫苗可接種，因此外界認為疫情恐比官方數據嚴重，且與北韓通報的疑似確診病例數相比，如此少的死亡人數並不正常。

南韓媒體報導，南韓多次提議提供北韓抗疫援助，也正與美方密切聯繫，盼朝人道主義合作方式協助北韓抗疫，至於援助的物資和規模等，仍待北韓回應後才能確定。南韓消息人士透露，若援助物品敲定，政府將與聯合國合作，以確保相關物品獲得制裁豁免。

當南韓遲遲等不到回應的同時，中國也再度提議援助北韓，而平壤似乎已接受。南韓媒體報導，平壤已派遣3架全國最大貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的疫情，但中國和北韓官方並未證實消息。

南韓媒體報導，北韓派遣3架高麗航空（Air Koryo）貨機前往中國瀋陽運接醫療補給，這3架飛機是蘇聯製伊留申-76（IL-76）運輸機，每架能夠載運50公噸貨物。

媒體引述消息人士說法，北韓選擇走空路而非陸路來取得中國補給品，是為了「加快大量物資的運輸速度」。

專門觀察北韓動向的南韓網站「北韓新聞」（NK News）報導，衛星畫面顯示，16日上午在瀋陽機場可見3架「符合伊留申-76體型」的飛機。

報導還說，根據其他衛星畫面，這些飛機已經「移動到平壤機場內一個偏遠地點」，顯示貨物可能在這裡卸下及儲放，很可能是為了避免遭病毒汙染。