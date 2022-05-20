美國總統拜登亞洲行登場 攏絡日韓、警告中國

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）今（20）日展開上任後首次亞洲行，本次出訪除了鞏固與日本、南韓等盟友之關係，宣示印太經濟架構，更重要的是，擺出姿態，讓中國看清楚，美國在挺烏克蘭之際，也不忘盯著北京在亞太地區的軍事野心。

美聯社報導，美國與日韓關係本就友好，但俄烏大戰讓拜登領悟，光是友好還不夠，邦誼還得再加固，才能因應中國日熾的野望。日本方面較無須擔心，在俄烏開戰後該國就展現了領導力，集結了東協十國中八國的支持，加入聯合國制裁俄羅斯的行列。拜登也會在日本與四方安全對話（QUAD，涵蓋美日印澳）領袖會晤。

至於南韓，拜登將與新上任的總統尹錫悅首次會面。尹錫悅向來不滿前總統文在寅對中國過於「乖順」的態度，外界咸認他會藉此機會向美方靠攏，同時尋求針對北韓核武威脅的安全保證。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，拜登將在此行正式發起印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework）。此一架構將取代前總統川普「撒手不管」的「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP），立下區域貿易規範，並觸及供應鏈、脫碳（decarbonization）、稅制及反貪污等議題。

根據CNN，拜登亞洲行，正值區域五大軍事熱點情勢緊張之際，這些熱點分別為台灣、北韓、南海、印中邊界與千島群島。台海局勢尤令日本擔憂。日本九成能源必須取道台灣水域，任何軍事衝突都將連帶衝擊日本經濟。

專家認為，要讓中國相信美國會不惜介入台海戰事，哪怕可能演變成核戰，確實有難度，畢竟拜登在俄烏戰爭中說得明白，不會直接派美軍上戰場。然而，北約（NATO）與全球「撐烏克蘭」的決心，肯定也會讓北京思考，犯台恐怕會面臨來自日本、澳洲、南韓、菲律賓等國的反制，畢竟就國安戰略角度，中國之壯大、更具侵略性，對這些國家皆無好處。這也是拜登訪亞洲的任務之一，團結台灣鄰國，建立抗中陣線。