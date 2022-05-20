林務局：東卯山黑熊疑因「返家行為」遇害有槍傷　呼籲靜待檢警偵辦結果

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會林務局昨(19)日表示，遇害的東卯山黑熊568，經家畜衛生試驗所解剖檢視發現，其頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致。因案件已由檢警積極偵辦中，剖檢報告詳細資訊暫無法公開，籲請外界暫勿揣測，靜待檢方調查，同時公開與說明野放的決策過程。

林務局19日透過新聞稿表示，東卯山黑熊568於4月12日在南投信義鄉丹大山區野放後一路向北移動，最後進入仁愛鄉武界山區，追蹤訊號於2022年5月6日消失，林務局人員5月9日發現其遺體遭掩埋於距離武界產業道路不到100公尺處，後送農委會家畜衛生試驗所解剖，初步證實死因與槍傷或和其他人為因素有關。家衛所也發現黑熊遺體脂肪層正常偏厚，身體狀態評分良好，BCS（Body Condition Score）為4/5，腸道則有黑色團塊，推測自野放後的覓食狀況正常，食物來源應無虞。

針對有外界疑惑為何擇定於丹大山區進行野放，林務局說明，考量東卯山黑熊曾出現滋擾果園、農舍行為，此次野放事先參考國外文獻及近期林務局多次野放臺灣黑熊累積之經驗，制定「臺灣黑熊野放評估標準」，由東勢林區管理處於2021年10月初發放超過百份問卷，針對東卯山黑熊原棲息的大雪山國家森林遊樂區及雪霸國家公園周遭聚落居民進行訪調，結果雖有近五成居民贊成讓牠重返山林，但超過五成居民並不希望再野放回鄰近聚落的原棲地。

2021年10月19日，林務局邀集多位專家學者，針對東卯山黑熊生理健康狀態、野外存活能力、圈養時期與人的互動關係等因子逐一評估是否野放，與會專家學者意見相當分歧，不只一位專家表達應終生收容圈養。最後經共識決議，認為其恢復狀態良好，林務局願給黑熊再一次回歸自然的機會，倘若再度滋擾聚落，即會啟動捕捉並終生圈養；而考量在地居民意見，「異地野放」獲得較多專家支持，因此林務局指示各林管處盤點適合黑熊野放的棲地。

11月17日，林務局再邀集專家共同研商野放地點，當次會議中仍有多種意見，最後「丹大野生動物重要棲息環境」，因區域內有完整的中海拔原始闊葉林相，殼斗科植物豐富，山羌、山羊、水鹿等草食獸多，周邊有巒大溪、郡大溪、丹大溪圍繞，水源取得容易。

南投林管處在野放前的現場勘查，亦發現有黑熊出沒痕跡，雖分布密度較低，但評估較不易衍生成年公熊間的領域競爭，且該區遠離熱門登山區域，有數道峻嶺形成與鄰近部落的天險，與人類衝突機會低，因而丹大成為野放地點的首選。

至於最為關鍵的，野放地鄰近聚落對於黑熊野放的接受程度，東勢林區管理處在2022年1月15日會同南投林管處，於南投信義鄉召開說明會，邀請在地雙龍、地利、人和及潭南部落居民參與，說明東卯山黑熊兩度救傷照養歷程及首次野放後的滋擾農舍事件，與會多數居民並不排斥黑熊野放在該區，地利部落會議主席更支持該再給牠一次機會，並提醒布農族傳統不可獵熊，最後居民同意黑熊野放於該區域，萬一黑熊接近部落時也願意配合必要的防熊措施，林務局也說明將在鄰近部落範圍設置電子圍籬。

衛星追蹤資料的事實也證明，東卯山黑熊野放後，在「丹大野生動物重要棲息環境」時均安全無虞，沒有受到人為干擾，且天然食物充足，並未因覓食需求而入侵周邊農地、農舍。只可惜牠一路迂迴向北移動，離開了安全的丹大山區。

黑熊出現了類似文獻記錄之美洲黑熊異地野放後常見的「返家行為」後，林務局也立即啟動緊急應變措施，包含重新往北設定電子圍籬範圍、預先與可能行經的沿線社區溝通，請居民收起農害防治及狩獵陷阱，盼讓牠能平安返家。未料，黑熊最後仍遇害身亡，留下無限遺憾。

至於遇害的原因與行為人動機，林務局籲外界暫勿揣測，需靜待檢警偵辦結果。

東卯山黑熊野放地點林相。（照片由林務局提供）

東卯山黑熊野放地點至最後發現地點。（照片由林務局提供）