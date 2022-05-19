和逸飯店推出暢遊南台灣住房專案

和逸飯店聯合台南西門館及高雄中山館搶先於暑假前推出暢遊南臺灣住一晚送一晚優惠，即日起至2022年8月30日開賣「府城港都雙城遊」住房專案，消費者可用超值價格，一次體驗兩間特色飯店的渡假氛圍，首晚下榻「和逸飯店‧高雄中山館」，安排高空餐廳Cozzi THE Roof享用下午茶，同步觀賞270度港都景色，另一晚入住以卡通頻道聯名旅宿聞名的「和逸飯店‧台南西門館」，獨家贈送卡通頻道主題伴手禮組，內含卡通頻道週邊商品及台南知名老店伴手禮，雙人入住每人每晚只需1,675元起，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣，專案不需連住，旅客可彈性安排入住日期。

今年暑假不能出國，熱愛南臺灣慢活步調及和煦陽光的旅人，來場三天兩夜的「府城港都雙城遊」輕旅行，凡於2022年8月30日前預訂專案，並於2022年9月30日前入住，雙人住宿6,699元起，首晚入住位於三多商圈市中心的「和逸飯店‧高雄中山館」，提供美味早餐及30樓Cozzi THE Roof餐廳下午茶，享用美味餐點同時飽覽港都高空景色，週邊知名地標高雄展覽館步行15分鐘即可抵達，倚著水岸享受放鬆氛圍。第二晚入住「和逸飯店‧台南西門館」，週邊鄰近文創園區、特色小吃店家，飯店內更打造卡通明星「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」等主題遊樂設施、主題住宿，訂購此方案再贈送卡通頻道主題伴手禮，內容精心準備了最受小朋友歡迎的卡通明星週邊玩偶商品，還有和逸飯店‧台南西門館與百年老店「連得堂餅舖」推出的聯名款雞蛋煎餅、人氣煎餅海苔口味及味噌口味，一次滿足旅客味蕾。

和逸飯店嚴陣以待並宣導鼓勵接種疫苗三劑以上之安心旅遊，即日起至6月30日止推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHÉN下午茶套餐 8折，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof 全時段用餐消費 85折優惠。餐廳內用防疫措施，座位設置隔板、以梅花座為主，自助餐點取材需全程配戴手套才可取餐，並提供外帶選擇。客房清潔更啟動了「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，由房務人員依指示以酒精、消毒液搭配不同布巾落實客房深度清消，完成後並依序於電話、遙控器等高頻接觸區、以及於退出客房門口時貼上Clean封條，確保客房在最安全狀態提供給下一位旅客入住使用。